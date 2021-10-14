الأسهم الأوروبية تصعد الخميس وسط دراسة الأعمال الفصلية للشركات

صعدت أرباح “سيتي جروب” بنحو 48% مع صعود إيرادات التداول

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات الخميس على ارتفاع، مع دراسة نتائج الأعمال الفصلية للشركات وتقييم مخاوف التضخم.

وحذر رئيس المركزي الهولندي وعضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي “كلاس نوت” أن التضخم في منطقة اليورو قد يتجاوز التوقعات على المدى القصير والمتوسط”.

دراسة الأعمال الفصلية للشركات

وأعلن “بنك أوف أمريكا” ارتفاع أرباحه في الربع الثالث من العام الجاري أعلى من التوقعات، كما صعدت أرباح “سيتي جروب” بنحو 48% مع صعود إيرادات التداول.

وعلى جانب آخر، كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي انعقد في سبتمبر أن الأعضاء يدرسون بدء خفض مشتريات الأصول بداية من منتصف الشهر المقبل.

أما على صعيد أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا في الوقت الراهن، أكد الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” أن بلاده مستعدة لمناقشة تدابير إضافية لتزويد أوروبا بالغاز، نافيا الادعاء بأن روسيا تستخدم الغاز الطبيعي كسلاح جيوسياسي.

وفي نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.2% أو 5 نقاط ليصل إلى 465.9 نقطة.

كما صعد “فوتسي 100” البريطاني 0.9% (+65 نقطة) إلى 7207 نقاط.

وزاد “داكس” الألماني بنحو 1.4% (+213 نقطة) مسجلًا 15.462 ألف نقطة.

وارتفع “كاك” الفرنسي 1.3% (+87 نقطة) عند 6685 نقطة.