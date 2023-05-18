الأسهم الأوروبية تصعد الخميس وسط تفاؤل حيال اتفاق على رفع سقف الدين الأمريكي

استهلت الأسهم الأوروبية التداولات يوم الخميس على ارتفاع لتعكس شعورا بالتفاؤل في وول ستريت على خلفية مؤشرات من اقتراب واشنطن للتوصل لاتفاق حول رفع سقف الدين الأمريكي وتجنب التخلف عن السداد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%. وقادت أسهم شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا المكاسب.

وارتفعت الأسهم الأمريكية أمس الأربعاء بعد أن أكد الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي عزمهما التوصل لاتفاق قريبا لرفع سقف الدين وتجنب تعثر اقتصادي كارثي.

وارتفع سهم فولكس فاج 2.6 % مدفوعا بخطط شركة صناعة السيارات لتجديد علامتها التجارية الأساسية بهدف زيادة الكفاءة والعوائد.

وكان السهم هو أكبر الرابحين على المؤشر داكس الألماني الذي ارتفع 0.9 % إلى أعلى مستوى له في عام ونصف العام.

فيما تراجع سهم دويتشه بنك إيه.جي 1.3 % بعد أن وافق على دفع 75 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية أقامتها نساء قلن إنهن تعرضن لانتهاكات جنسية على يد رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، واتهمن البنك الألماني بتسهيل الاتجار في الجنس