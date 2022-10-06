الأسهم الأوروبية تصعد الخميس وسط ترقب بيانات رئيسية واجتماع البنك المركزي

عاودت مؤشرات الأسهم الأوروبية الصعود، خلال جلسة تداولات اليوم الخميس الصباحية، في أعقاب هبوطها في الجلسة السابقة، فيما يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية ومحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر سبتمبر للتعرف على مؤشرات بشأن وتيرة ومسار رفع أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.6% بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، مقتفيًا أثر “وول ستريت”.

وحتى آخِر إغلاق، ارتفع المؤشر بنسبة 2.85% منذ بداية الربع الحالي، مقارنة بالبيع الحاد الذي شهده الربع السابق، في ظل توقعات بتبنّي البنوك المركزية سياسات أقل تشددًا وسط مجموعة مختلطة من البيانات من الولايات المتحدة وأوروبا.

وتترقب الأنظار حاليًّا بيانات منطقة اليورو لنشاط البناء لشهر سبتمبر الماضي، ومبيعات التجزئة لشهر أغسطس، والمقرَّر صدورها في وقت لاحق من يوم الخميس.

وارتفع مؤشرا قطاعي العقارات والسيارات بنسبتي 1.5% لكل منهما، ليقودا مكاسب المؤشرات الفرعية المُدرجة على “ستوكس 600”.

وقفزت أسهم كريدي سويس جروب 4.2% إلى قمة مؤشر ستوكس 600، بعدما رفع جيه.بي مورجان تصنيف سهم البنك السويسري.