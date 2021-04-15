الأسهم الأوروبية تصعد الخميس وسط انتعاش أسعار السلع

صعدت الأسهم الأوروبية في ختام تداولات الخميس لتصل إلى قمة قياسية، إذ أدى انتعاش أسعار السلع إلى صعود أسهم شركات التعدين.

وتبددت مخاوف بشأن تطعيمات مرض كوفيد-19 مع ورود زمرة من تقارير الأرباح التي تبعث على التفاؤل.

وصعد مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5% محققا مكاسب للجلسة الثالثة، وقفزت أسهم شركات التعدين بنسبة 1.5%.

وصعدت أسهم شركات السياحة والترفيه بنسبة 0.1% بعد أن لامست قمة قياسية في بداية الجلسة.

انتعاش أسعار السلع

وصعد مؤشر فاينانشال تايمز 100 المثقل بشركات السلع البريطانية بنسبة 0.6% ليصل إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2020.

وقفزت أسعار المعادن مما رفع أسهم شركات مثل ريو تنتو وانجلو اميركن وشركة بي.اتش.بي.

وعوضت الأسهم الأوروبية بذلك جميع خسائرها الناجمة عن الجائحة بداية من العام الماضي.

وتخلفت هذه الأسهم عن نظيراتها الأمريكية وسط عدم انتظام عملية توزيع اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 وبدء موجة اصابات جديدة في القارة.

وكانت شركة جونسون أند جونسون قد أجلت الأسبوع الجارب توزيع الجرعات من انتاجها في أوروبا.

وقالت النرويج إنها ستمنع استخدام عقار أخر مماثل من انتاج شركة استرازينكا بسبب مخاطر تجلط الدم.

وساهمت البيانات الاقتصادية الأمريكية وتقارير أرباح الشركات في تعزيز توقعات تحقيق تعاف اقتصادي عالمي سريع.

وتتجه الأنظار الشهر الجاري إلى موسم الأرباح الفصلية في أوروبا.

ويتوقع المحللون أن تصعد أرباح شركات مؤشر ستوكس 600 بأكثر من 50% في الربع الأول عقب تراجعها بنسبة 40% خلال ذات الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات رفينتف.

وصعدت أسهم شركة أ.بي.بي الهندسية السويسرية بنسبة 3.1% بعد أن رفعت توقعاتها السنوية.

وهبط سهم شركة ديلفيرو البريطانية لتوصيل الطعام بنسبة 3.8% برغم صعود طلباتها الفصلية بنسبة الضعف منذ الطرح الأولي لأسهمها الشهر الماضي.

وصعدت أسهم بنك سبنكين النرويجي بنسبة 30.3% بعد أن وافق بنك دي.إن.بي الأكبر في البلاد على شراء منافس أصغر حجما في صفقة بقيمة 11.1 مليار كرونة نرويجية.