بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الخميس وسط ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بما يقرب من دولارين
أيمن عزام 11:17 م, الخميس, 1 يوليو 21 11:17 م, الخميس, 1 يوليو 21

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أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الخميس، إذ أدى ارتفاع  أسعار النفط الخام إلى تقدم أسهم شركات الطاقة بأكثر من اثنين بالمئة، في حين ساعدت نتائج أعمال قوية على تبديد بعض المخاوف بشأن سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا.

ارتفاع أسعار النفط

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.6 بالمئة إلى 455.63 نقطة، إذ سجلت أسهم شركات الطاقة أفضل أداء يومي لها في شهر.

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وكان سهم شركة تكنيب إف.إم.سي لخدمات الطاقة هو الرابح الأكبر في القطاع بزيادة 4.4 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط بما يقرب من دولارين مع توقع زيادة الطلب العالمي، في حين قدم انخفاض مخزونات الخام الأمريكية دعما.

كما أفادت رويترز بأن أوبك سترفع الإنتاج بأقل من المتوقع، مما قد يؤدي إلى نقص في المعروض ويدعم أسعار النفط في وقت لاحق من هذا العام.

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وقفزت الأسهم المرتبطة بالسفر 1.9 بالمئة بعد انخفاضها لأربعة أيام متتالية وسط مخاوف من المزيد من القيود بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في آسيا وبريطانيا.

وارتفعت أسهم شركة الطيران إيزي جيت وإيه.آي.جي مالكة الخطوط الجوية البريطانية وريان إير بما يتراوح بين 1.5 بالمئة و أربعة بالمئة.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.5 بالمئة، إذ أظهرت بيانات انتعاش مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد أوروبي في مايو.

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وكانت أسهم التكنولوجيا، التي تفوقت في الأداء خلال الجائحة، هي الخاسر الوحيد يوم الخميس، إذ انخفضت 0.7 بالمئة.

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بقلم أيمن عزام

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