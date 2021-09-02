الأسهم الأوروبية تصعد الخميس مع انتظار تقرير الوظائف الشهرية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، مع انتظار تقرير الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة ورصد تطورات أزمة الوباء.

انتظار تقرير الوظائف الشهرية

كما استفادت البورصات الأوروبية من المكاسب القياسية في سوق الأسهم الأمريكي، مع ترقب صدور تقرير الوظائف الشهري غدًا الجمعة.

ورجحت تقديرات إضافة 720 ألف وظيفة خلال أغسطس وهبوط معدل البطالة إلى 5.2%.

وصعد سهم شركة الأدوية السويدية “سويدش أورفان بايوفيتروم” بأكثر من 25.8%.

و تقدمت “أدفانت إنترناشونال”، و”أورورا إنفستمنت” بعرض شراء للشركة التي تتخذ من استوكهولم مقرًا لها مقابل 235 كرونة سويدية (27.30 دولار) للسهم.

كما ارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3% أو نقطة واحدة ليغلق عند 474.6 نقطة.

وارتفع “فوتسي 100” البريطاني 0.2% (+14 نقطة) إلى 7163 نقطة.

وارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنحو 0.1% (+16 نقطة) عند 15.840 ألف نقطة.

وزاد “كاك” الفرنسي بنسبة هامشية بلغت 0.06% (+4 نقاط) مسجلًا 6763 نقطة.