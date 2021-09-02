بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الخميس مع انتظار تقرير الوظائف الشهرية

صعد سهم شركة الأدوية السويدية “سويدش أورفان بايوفيتروم” بأكثر من 25.8%
أيمن عزام 11:19 م, الخميس, 2 سبتمبر 21 11:19 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، مع انتظار تقرير الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة ورصد تطورات أزمة الوباء.

انتظار تقرير الوظائف الشهرية

كما استفادت البورصات الأوروبية من المكاسب القياسية في سوق الأسهم الأمريكي، مع ترقب صدور تقرير الوظائف الشهري غدًا الجمعة.

ورجحت تقديرات إضافة 720 ألف وظيفة خلال أغسطس وهبوط معدل البطالة إلى 5.2%.
وصعد سهم شركة الأدوية السويدية “سويدش أورفان بايوفيتروم” بأكثر من 25.8%.

اقرأ أيضا  «الجارحى» يترأس اتحاد مصدرى الأقطان..وانتخابات الدورة الجديدة أكتوبر المقبل

و تقدمت “أدفانت إنترناشونال”، و”أورورا إنفستمنت” بعرض شراء للشركة التي تتخذ من استوكهولم مقرًا لها مقابل 235 كرونة سويدية (27.30 دولار) للسهم.

كما ارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3% أو نقطة واحدة ليغلق عند 474.6 نقطة.

 وارتفع “فوتسي 100” البريطاني 0.2% (+14 نقطة) إلى 7163 نقطة.

وارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنحو 0.1% (+16 نقطة) عند 15.840 ألف نقطة.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تصعد الاثنين عقب بيانات اقتصادية

 وزاد “كاك” الفرنسي بنسبة هامشية بلغت 0.06% (+4 نقاط) مسجلًا 6763 نقطة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 2-9-2021

رجب عزالدين 6:23 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

«الرواد للسياحة» تفصح عن شراء تارجيت للاستثمار حصة أسهم بقيمة 8.9 مليون جنيه

رجب عزالدين 4:48 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

البورصة المصرية تغلق الأسبوع صاعدة بحجم تداولات 1.8 مليار جنيه

رجب عزالدين 4:01 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

القاهرة للاستثمار تطلق أول منصة للتعليم عبر الانترنت بديلا للدروس الخصوصية

رجب عزالدين 2:41 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

سوديك تشترى 123 فدانا للتوسع فى الشيخ زايد بقيمة 1.24 مليار جنيه

رجب عزالدين 12:15 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

البورصة المصرية تفتتح أول ساعة على صعود جماعى لمؤشراتها

رجب عزالدين 11:45 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21