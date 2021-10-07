الأسهم الأوروبية تصعد الخميس مع إنهاء أزمة سقف الديون الأمريكية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، بدعم التفاؤل حيال إنهاء أزمة سقف الديون الأمريكية ومع مكاسب الأسواق العالمية.

إنهاء أزمة سقف الديون

وارتفع مؤشر “ستوكس 600″ الأوروبي بنسبة 1.6% أو 7 نقاط ليصل إلى 458.5 نقطة.

وصعد مؤشر”فوتسي 100” البريطاني 1.2% (+82 نقطة) إلى 7078 نقطة.

وارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنحو 1.8% (+277 نقطة) عند 15.250 ألف نقطة.

وارتفع مؤشر “كاك” الفرنسي 1.6% (+107 نقاط) مسجلًا 6600 نقطة.

وحذت البورصات الأوروبية حذو “وول ستريت” خلال جلسة اليوم، حيث صعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بأكثر من 500 نقطة بدعم من إعلان الكونجرس التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين.

من جانبه قال “تشاك شومر” زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، إن الحزبين توصلا إلى اتفاق لتمديد سقف الديون حتى بداية ديسمبر، مع مساعي تنفيذ الاتفاق في وقت قريب قد يكون اليوم.

وكشفت البيانات تراجع الإنتاج الصناعي الألماني بأكثر من المتوقع خلال أغسطس بسبب اضطرابات سلسلة التوريد، إذ انخفض بنسبة 4% على أساس شهري، بعد ارتفاعه 1.3% في يوليو.