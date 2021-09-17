بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الخميس بقيادة شركات السفر

رفعت ريان إير توقعاتها لحركة السفر في الأمد الطويل
أيمن عزام 10:02 ص, الجمعة, 17 سبتمبر 21 10:02 ص, الجمعة, 17 سبتمبر 21

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ارتفعت الأسهم الأوروبية  الخميس إذ أنهت أسهم شركات السفر سلسلة خسائر استمرت على مدى أربعة أيام بعد أن رفعت ريان إير توقعاتها لحركة السفر في الأمد الطويل.

وساهم هذا في تبديد أثر مخاوف بشان تباطؤ الاقتصاد الصيني دفعت أسهم الشركات التعدين للنزول.


وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة لينتعش من أدنى مستوى إغلاق في ستة أسابيع والذي بلغه في الجلسة السابقة.
وارتفعت أسهم السفر والترفيه 3.4 بالمئة.

صعود أسهم شركات السفر


وقفز سهم ريان إير أكبر شركة أوروبية للطيران منخفض التكلفة 7.9 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها لحركة السفر في الأجل الطويل.

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وربحت أسهم الشركات المنافسة إيزي جت وآي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية وويز إير بين 3.9 بالمئة وسبعة بالمئة.


وتعرضت الأسهم الآسيوية لضغوط بسبب مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وتداعيات مصاعب مالية تمر بها مجموعة تشاينا إيفرجراند للتطوير العقاري المثقلة بالديون.

ومقابل هذا، ارتفعت أسهم أوروبا، إذ عززت بيانات أمريكية قوية التفاؤل بشأن تعافي أكبر اقتصاد في العالم.


وبحسب “رويترز” كانت أسهم شركات التعدين والتي من بينها ريو تينتو وأنجلو أمريكان وبي.إتش.بي جروب من بين أكبر الأسهم المتراجعة إذ انخفضت أسعار المعادن بعدما كررت الصين القول إن لديها خططا للإفراج عن المزيد من المعادن من احتياطياتها.

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ونزل سهم كونتيننتال إيه.جي الألمانية لتوريد مكونات السيارات 6.2 بالمئة ليتذيل المؤشر ستوكس 600 بعد أن فصلت الشركة وحدتها فيتيسكو.


واستقر مؤشر قطاع المرافق بعد أن هبط نحو ثلاثة بالمئة أمس الأربعاء. وأقرت إسبانيا تدابير طارئة هذا الأسبوع لخفض فواتير الطاقة، مما أثار مخاوف بشأن تضرر أرباح شركات المرافق.


وقفز سهم لاجاردير المالكة لمجلة باريس ماتش 19.5 بالمئة بعد أن قالت مجموعة فيفندي الإعلامية إنها ستستشري حصة أخرى في الشركة، مما يمهد الطريق أمام استحواذ كامل.

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وقفز سهم سوبردراي البريطانية للأزياء 14.9 بالمئة بعد أن توقعت تعافيا في إيرادات عامل كامل في 2022.

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بقلم أيمن عزام

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