الأسهم الأوروبية تصعد الخميس بفضل قطاع التعدين

صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما تتجه إلى عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد القيامة، إذ ساعدت أسهم التعدين والنفط والغاز في التغلب على المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي الناتجة عن بيانات ضعيفة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.3%. وقاد مؤشر الموارد الأساسية المكاسب بارتفاع 1.1%، في حين خسرت أسهم الاتصالات 0.7%.

وأغلقت وول ستريت على انخفاض يوم الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات أن أرباب العمل في القطاع الخاص عيّنوا عددًا من العاملين أقل بكثير من المتوقع في مارس

وارتفع الناتج الصناعي الألماني 2.0% عن الشهر السابق، وهو ما يزيد كثيرًا على المتوقع في فبراير، والفضل يرجع جزئيًّا لصناعة السيارات.

ويترقب المستثمرون تقرير وظائف رئيسيا في الولايات المتحدة يصدر يوم الجمعة بحثًا عن مزيد من المؤشرات بشأن أسعار الفائدة العالمية.

وصعد سهم كريدي سويس 0.6%، بعدما أصدرت سويسرا تعليمات للبنك بإلغاء أو تقليل جميع مدفوعات المكافآت المستحقة للمستويات الثلاثة العليا من الإدارة.