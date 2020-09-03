الأسهم الأوروبية تصعد الخميس بفضل بيانات اقتصادية

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعا خلال تداولات اليوم الخميس، مع مراقبة المستثمرين للبيانات الاقتصادية حول العالم، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز” للأنباء.

وارتفعت أسهم البنوك والسيارات والسفر والترفيه بأكثر من 2.5 % لكل منهما، بين الأسهم الأوروبية .

وتتلقى الأسهم العالمية دفعة من الآمال في المزيد من التحفيز والتقدم في لقاح فيروس كورونا المستجد المعروف اصطلاحيا بـ “كوفيد-19”.

تباطؤ النشاط الخدمي في “اليورو”

وكشفت بيانات اقتصادية عن تباطؤ نمو النشاط الخدمي في منطقة اليورو إلى 50.5 نقطة خلال الشهر الماضي.

وتباطأ نمو النشاط الخدمي في منطقة اليورو بالقراءة النهائية خلال الشهر الماضي، ليفقد الزخم مع استمرار قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة “ماركت” اليوم الخميس، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو سجل 50.5 نقطة خلال أغسطس بالقراءة النهائية مقابل 54.7 نقطة المسجلة في الشهر السابق له، و51.6 نقطة في القراءة الأولية.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي في منطقة اليورو سوف يسجل 50.1 نقطة خلال الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن شركات قطاع الخدمات في جميع أنحاء منطقة اليورو شهدت توقف نمو النشاط التجاري تقريبًا في أغسطس الماضي، مما أثار المخاوف من أن التعافي بعد الإغلاق بدأ يتلاشى وسط قيود التباعد الاجتماعي المستمرة المرتبطة بفيروس كورونا.

في حين توسع النشاط الخدمي في ألمانيا إلى 52.2 حلال أغسطس الماضي، مقارنة مع 50.1 نقطة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 8:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر “ستوكس600” الأوروبي بنسبة 1.2 % إلى 375.4 نقطة، كما صعد مؤشر “فوتسي” البريطاني بنحو 0.9 % إلى 5992.4 نقطة.

وصعد مؤشر “داكس” الألماني بنحو 1.5 % إلى 13446 نقطة، كما زاد المؤشر الفرنسي “كاك” بنسبة 1.8 % مسجلا 5120.6 نقطة.

وخلال نفس الفترة، تراجعت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” أمام الدولار بنحو 0.3 % إلى 1.1821 دولار.