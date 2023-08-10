الأسهم الأوروبية تصعد الخميس بفضل أسهم شركات التأمين والسلع الشخصية والمنزلية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الخميس، مع استقبال المستثمرين مجموعة من تقارير أرباح الشركات، بينما يترقبون بيانات التضخم الأمريكية التي من المرجح أن تحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوع واحد عند الإغلاق في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، قبل صدور بيانات من المتوقع أن تظهر زيادة طفيفة في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% على أساس شهري، على غرار شهر يونيو.

وصعدت أسهم قطاع السلع الشخصية والمنزلية في أوروبا، الذي يضم أكبر العلامات التجارية الفاخرة، بنسبة 1.1% بعد أن رفعت الصين القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجماعية لمزيد من البلدان بسبب جائحة “كوفيد-19”.

وارتفع سهم شركة أليانز الألمانية للتأمين 2.1%، كما زاد سهم شركة زوريخ للتأمين 1.6%، بعدما أعلنت الشركتان نتائج أفضل من المتوقع.

ومما حدّ من المكاسب، هبوط سهم سيمنز 3.5% بعدما تخلفت المجموعة الهندسية الألمانية عن تقديرات أرباح الربع الثالث.

وهبط سهم شركة نوفو نورديسك الدنمركية للأدوية 1% تقريبًا بعدما أعلنت استمراها في الحد من إمدادها الولايات المتحدة بجرعات من عقارها (ويجوفي) لعلاج السمنة.