الأسهم الأوروبية تصعد الخميس بعد موجة بيع كبيرة

صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الخميس الصباحية بدعم من أسهم البنوك بعد أن أبدت الأسواق مؤشرات على التعافي من موجة بيع حادة نتجت عن المراهنات على رفع كبير لأسعار الفائدة في أنحاء العالم ، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وزاد المؤشر” ستوكس 600″ لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.3 % بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش بعد تراجع على مدى يومين متتاليين.

وتسببت بيانات التضخم الأمريكية في موجة بيع للأسهم في الأسواق العالمية هذا الأسبوع، إذ عززت توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس أخرى في الأسبوع المقبل.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1% وجاء في صدارة القطاعات الرابحة مع ترقب البنوك لتحقيق أكبر مكسب ممكن من رفع أسعار الفائدة، في حين ذكر مورجان ستانلي أن هذا أمر إيجابي للبنوك في المنطقة.

ارتفاع التضخم الأمريكي

ووفقا لبيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في أغسطس الماضي على أساس شهري بعدما ظل دون تغيير في يوليو الماضي.

ارتفاع التضخم سيعطي فرصة أخرى للبنك المركزي الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، يوم الأربعاء.

ورفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة خلال اجتماعات مارس بواقع 25 نقطة أساس، ومايو 50 نقطة أساس، ويونيو 75 نقطة أساس، ويوليو 75 نقطة أساس.