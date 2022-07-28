الأسهم الأوروبية تصعد الخميس بعد تصريحات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع خلال جلسة تداولات اليوم الخميس الصباحية، مع تبدد بعض المخاوف بشأن وتيرة رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- في حين دعمت نتائج أعمال قوية للشركات، ومنها شل، عمليات الشراء، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 75 نقطة أساس كما كان متوقعًا، وأكد مجددًا أنه يعطي الأولوية لاحتواء التضخم، لكنه أشار إلى أن إبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية “وارد في مرحلة معينة”.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.5%، وكان المستثمرون، هذا العام، يخشون أن تؤدي مساعي البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة سريعة بهدف احتواء التضخم إلى إدخال الاقتصاد في حالة ركود.

وفي يوم مفعم بإعلان نتائج أعمال الشركات في أوروبا، ارتفع مؤشر الأسهم الإيطالية واحد بالمئة مع صعود سهم ستيلانتيس لصناعة السيارات 3.7%.

وارتفع سهم شل 0.9%.

وكان أكبر داعم للمؤشر ستوكس سهم شنايدر إلكتريك الذي ارتفع 4.6%.

الاحتياطى الفيدرالى يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي مجددًا بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 2.25% و2.50%، لمكافحة التضخم.

وتوقّع الاحتياطي الفدرالي الأميركي مواصلة رفع سعر الفائدة، وقال إن “زيادات مستمرة” في الفائدة ستكون ملائمة.

وأضاف أن “التضخم ما زال مرتفعًا بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع.