بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الخميس بعد بيانات اقتصادية

شهدت معنويات المستثمرين تحسنًا بعد تباطؤ التضخم الشهري في الولايات المتحدة
أيمن عزام 10:53 م, الخميس, 12 أغسطس 21 10:53 م, الخميس, 12 أغسطس 21

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صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الخميس، بعد بيانات اقتصادية وتقييم مخاوف تفشي متحور دلتا.

صدور بيانات اقتصادية

وأعلنت المملكة المتحدة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.8% في الفترة من أبريل وحتى يونيو، وسط التخفيف من قيود الإغلاق المتعلقة بجائحة كورونا.

وكانت معنويات المستثمرين قد شهدت تحسنًا بعد تباطؤ التضخم الشهري في الولايات المتحدة إلى 0.5% في يوليو مقابل 0.9% في الشهر السابق له.

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وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.1% أو 0.5 نقطة ليغلق عند مستوى قياسي يبلغ 474.8 نقطة.

وتراجع “فوتسي 100” البريطاني بنحو 0.4%  إلى 7193 نقطة.

وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.7% عند 15.937 ألف نقطة.

 وارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.4% مسجلًا 6882 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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