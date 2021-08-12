الأسهم الأوروبية تصعد الخميس بعد بيانات اقتصادية

صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الخميس، بعد بيانات اقتصادية وتقييم مخاوف تفشي متحور دلتا.
صدور بيانات اقتصادية
وأعلنت المملكة المتحدة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.8% في الفترة من أبريل وحتى يونيو، وسط التخفيف من قيود الإغلاق المتعلقة بجائحة كورونا.
وكانت معنويات المستثمرين قد شهدت تحسنًا بعد تباطؤ التضخم الشهري في الولايات المتحدة إلى 0.5% في يوليو مقابل 0.9% في الشهر السابق له.
وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.1% أو 0.5 نقطة ليغلق عند مستوى قياسي يبلغ 474.8 نقطة.
وتراجع “فوتسي 100” البريطاني بنحو 0.4% إلى 7193 نقطة.
وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.7% عند 15.937 ألف نقطة.
وارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.4% مسجلًا 6882 نقطة.