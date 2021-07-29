بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الخميس بعد أرباح قوية للشركات

تعزز قطاع التعدين بارتفاع أسعار الفضة والذهب
أيمن عزام 11:16 م, الخميس, 29 يوليو 21 11:16 م, الخميس, 29 يوليو 21

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ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية اليوم الخميس بعد أرباح قوية للشركات الرئيسية في مجال السلع ولشركة إيرباص وغيرها، بينما أظهرت البيانات مستويات قياسية مرتفعة للمعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو مما عزز الثقة في السوق.

أرباح قوية للشركات

وختم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.5 بالمئة ليصل إلى 460.57 نقطة.

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وصعدت أسهم رويال داتش شل المدرجة في لندن 3.8 بالمئة وزادت أسهم توتال إنرجيز الفرنسية 2.2 بالمئة بعد أن أعلنت الشركتان إعادة شراء أسهم بينما يعزز ارتفاع أسعار النفط والغاز أرباحهما.

وحققت شركات التعدين، وهي بالفعل أفضل القطاعات أداء في 2021، زيادة بنسبة 2.4 بالمئة بعد أن رفعت أنجلو أمريكان مدفوعات المساهمين لمستوى قياسي بلغ 4.1 مليار دولار. وتعزز القطاع أيضا بارتفاع أسعار الفضة والذهب.

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وزادت أسهم إيرباص بعد أن رفعت أكبر شركة مصنعة للطائرات في العالم توقعاتها للتسليمات والإيرادات للعام بأكمله.

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بقلم أيمن عزام

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