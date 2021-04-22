بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الخميس بدعم من نتائج قوية للشركات

صعد سهم نستلة بنسبة 3%
أيمن عزام 10:36 م, الخميس, 22 أبريل 21 10:36 م, الخميس, 22 أبريل 21

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صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، مسجلة مستويات قياسية، بدعم من نتائج قوية للشركات مع إبقاء البنك المركزي الأوروبي على سياسته دون تغيير.

نتائج قوية للشركات


وصعد سهم نستله ذو الثقل، نحو ثلاثة بالمئة بعد إعلان الشركة عن أقوى نمو ربع سنوي للمبيعات في عشر سنوات، وارتفعت كذلك أسهم مجموعة ساب للبرمجيات وبيرنو ريكار الفرنسية للخمور بعد إعلان النتائج.

وهبط سهم بنك كريديت سويس بنسبة 2.1% بعد تضرره من انهيار صندوق اركيجوس الأمريكي للاستثمار.  

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة، مواصلا مكاسبه لليوم الثاني، بعد أن شهدت الأسواق الأوروبية يوم الثلاثاء أسوأ جلساتها للعام 2021 بفعل المخاوف من موجة جديدة من إصابات كوفيد-19.

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وتراجع سهم كريدي سويس، 2.1 بالمئة بعد تأثر نتائجه بانهيار صندوق الاستثمار الأمريكي أركيجوس، ليتكبد خسارة فصلية قبل الضرائب بلغت 757 مليون فرنك سويسري.

وقرر المركزي الأوروبي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا على نطاق واسع مما قد يمهد لمواجهة في اجتماع العاشر من يونيو عندما سيتعين على صناع السياسات البت إن كانوا سيكبحون مشتريات السندات، حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.

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وصعدت أسهم شركات الطاقة المتجددة مثل فيستاس وسيمنز جامسيا، إذ قفزت أسهم شركة فيستاس بنسبة 10% بعد أن تعهدت إدارة الرئيس بايدن الخميس بخفض إنبعاثات الغازات الدفيئة الأمريكية بنحو النصف بحلول عام 2030.

وتتجه الشركات الأوروبية لإنهاء كساد استمر عامين في الأرباح بقفزة قياسية تتخطى نظرائها الأمريكية.

ومن المتوقع صعود أرباح الشركات المقيدة على مؤشر ستوكس 600 بنسبة 61% في الربع الأول، بحسب بيانات ريفنتف.

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وهبط سهم شركة بي.أ.إي البريطانية الدفاعية بنسبة 5% بعد أن واجهت انتقادات متصاعدة لقيامها بتسليم مبلغ إضافي بقيمة 2 مليون جنيه استرليني إلى مديرها التنفيذي لإقناعه بالبقاء في منصبه.

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بقلم أيمن عزام

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