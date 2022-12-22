الأسهم الأوروبية تصعد الخميس بدعم من قطاعي الطاقة والمال

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية صعودًا، خلال تداولات اليوم الخميس الصباحية للجلسة الثانية على التوالي، مدعومة بأسهم قطاعي المال والطاقة، مع تفاؤل المستثمرين بتحسن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة بعد انحسار التوقعات للتضخم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.3% بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش في تداولات هادئة بسبب العطلة، مقتفيًا أثر جلسة متفائلة في وول ستريت، ليل الأربعاء.

وسجلت المؤشرات الرئيسية في “وول ستريت” أكبر مكاسبها اليومية حتى الآن هذا الشهر يوم الأربعاء؛ مدعومة ببيانات أظهرت ارتفاع ثقة المستهلك الأمريكي إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر في ديسمبر، مع تراجع التضخم واحتفاظ سوق العمل بقوتها.

وعلى المؤشر ستوكس 600، ارتفعت أسهم قطاع الطاقة 0.7% لتقود المكاسب، مدعومة بارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت أسهم البنوك 0.5% للجلسة الخامسة على التوالي.