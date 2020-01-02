الأسهم الأوروبية تصعد الخميس بدعم من ضخ الصين محفزات جديدة

انكماش نشاط المصانع في منطقة اليورو للشهر الـ11 على التوالي

صعدت الأسهم الأوروبية الخميس، لتدشن بداية قوية للعقد الجديد في ظل ضخ الصين محفزات جديدة وتنامي التفاؤل بدعم من الاتفاق التجاري الصيني الأمريكي.

إيرباص

وقفزت أسهم إيرباص بعد ورود تقرير يشير إلى صعود أسهم إيرباص بعد ورود تقرير يشير إلى تفوقها على بيونج الأمريكية وتحولها لتصبح أكبر شركة مصنعة للطائرات في العالم.

وذكرت وكالة رويترز أن أسهم شركة إيرباص سجلت أفضل أداء لها خلال ثلاثة أشهر بعد تسليمها 863 طائرة في 2019.

المؤشر الفرنسي

وأدى انتعاش أسهم إيرباص إلى صعود المؤشر الفرنسي بنسبة 1.3%.

ومن بين الأسهم الأوروبية ، ارتفع مؤشر ستوكس أوربا 600 بنسبة 0.9% بعد هبوطه خلال جلستين متتاليتين تحت ضغط من تنامي الحذر بشأن استدامة الهدنة التجارية الأمريكية الصينية.

تصريحات ترامب

وتحسنت الثقة بدعم من تصريحات منسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف فيها عن توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري يوم 15 يناير في البيت الأبيض.

شركات المناجم

وقادت شركات المناجم الحساسة للتجارة مكاسب المؤشر الرئيسي الخميس وتبعتها أسهم البنوك الأوروبية.

وقال كونر كامبل المحلل المالي لدى شركة سبريدايكس:” الأسواق لا تزال منتعشة بدعم من الثقة التي ولدها الإعلان عن التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري يوم 15 يناير.”

أكبر مكاسب

أنهى المؤشر الأوروبي تداولات آخر جلسات 2019 بتسجيله أكبر مكاسب سنوية منذ الأزمة المالية.

وجاء هذا مدعوما بتراجع مخاوف الركود وتبني سياسة نقدية توسعية من قبل أكبر البنوك المركزية في العالم.

الاقتصاد الصيني

وسعت الصين إلى تحفيز اقتصادها المتباطئ، وقرر لذلك البنك المركزي الصيني الأربعاء الماضي، تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي المودعة لدى البنوك للمرة الثامنة على التوالي منذ عام 2018.

وساهم آخر خفض لهذه النسبة في إتاحة مبلغ يصل إلى 800 مليار يوان (115 مليار دولار).

قمم قياسية

وساهم تحسن المؤشرات الاقتصادية في الصين والولايات المتحدة في دفع الأسهم العالمية لبلوغ قمم قياسية الشهر الماضي.

مؤشر ستوكس أوروبا 600

وقفز مؤشر ستوكس أوربا 600 بنسبة 1.1% الخميس، رغم أن أحدث البيانات قد كشفت عن انكماش نشاط المصانع في منطقة اليورو للشهر الحادي عشر على التوالي.

مؤشر داكس

وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.7% مما سهل تجاهل بيانات أشارت إلى انكماش قطاع التصنيع بشكل أكبر في ديسمبر.

وتسارع في هذا الأثناء معدل تراجع الانتاج للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر.

فاينانشال تايمز

وقفز مؤشر فاينانشال تايمز بنسبة 0.9%، ويتتبع المستثمرون التطورات المتعلقة بخروج بريطانيا الاتحاد الأوروبي المقرر تنفيذه يوم 31 يناير الجاري.

وهبطت شركة Tullow النفطية بنسبة 6.1%، وكانت أسهمها تتجه صوب بلوغ اسوأ أداء لها خلال أسبوعين.

وذلك بعد إن قالت الشركة إن الاحتياطيات الكامنة في بئر بحري يقع في غيانا تقل عن تقديرات ما قبل الحفر.