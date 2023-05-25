الأسهم الأوروبية تصعد الخميس بدعم من شركات «الرقائق»

استقرت الأسهم الأوروبية يوم الخميس بعد أسوأ موجة بيع على مدى يومين منذ مارس آذار إذ بدد التفاؤل بنتائج قوية لأعمال الشركات تأثير المخاوف من تبعات أزمة سقف الدين الأمريكي وتباطؤ الاقتصاد العالمي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش بعد أن خسر نحو 2.5 % في اليومين الماضيين بسبب موجة بيع لأسهم شركات المنتجات الفاخرة وعدم تحقيق تقدم يذكر في محادثات رفع سقف الدين الأمريكي لتجنب العجز عن سداد الديون.

ووضعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني الولايات المتحدة في وضع المراقبة لتخفيض محتمل اليوم الأربعاء.

وارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الأوروبية يوم الخميس بعد أن توقعت شركة نفيديا إيرادات فصلية تفوق توقعات وول ستريت بنحو 50%.

وقفزت أسهم بي.إي سيميكونداكتورز لأشباه الموصلات 6.5 بالمئة وإيه.إس.إم إنترناشونال 6.3 بالمئة. وزاد مؤشر التكنولوجيا الأوسع 1.7%.

وتراجع مؤشر داكس الألماني بعد أن أظهرت بيانات انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الأول من 2023 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة عليه بما يعني الدخول في ركود.