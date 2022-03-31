ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الخميس، مدفوعة بمكاسب لأسهم شركات صناعة السيارات والقطاعات الدفاعية، في حين هوت أسهم شركات النفط، إذ تسببت خطة أمريكية للسحب من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية في نزول أسعار الخام، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر الأوروبي 0.2 % رغم انخفاض أسهم شركات النفط 1.5%.

وارتفع المؤشر “فايننشال تايمز 100” في لندن 0.1 % بعد أن أظهرت بيانات نمو الاقتصاد البريطاني أسرع مما كان متوقعا في الربع الرابع من العام الماضي.

بايدن يدرس سحب كميات قياسية من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

قلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية عن مصدر وصفته بالمطلع، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يدرس سحب كمية قياسية من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي للولايات المتحدة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود.

وأوضح المصدر المطلع على المداولات أن الخطة المطروحة للدراسة تتضمن سحب حوالي مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي خلال الأشهر المقبلة. وتابع أن الرئيس الأمريكي قد يعلن قراره اليوم، حيث من المقرر أن يدلي بتصريحات من البيت الأبيض بشأن أسعار الوقود.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، وقفزت أسعار النفط لمستويات لم تشهدها منذ سنوات.

أوبك +

وتتجه الأنظار نحو اجتماع “أوبك+” المقرر في وقت لاحق اليوم الخميس، وسط توقعات بالالتزام بسياسة الإنتاج الراهنة والتي تنص على رفعه بنحو 432 ألف برميل يوميًا في مايو.

وقال متحدث باسم وزير الطاقة الأسترالي انجوس تايلور يوم الخميس إن وكالة الطاقة الدولية دعت لعقد اجتماع وزاري طارئ يوم الجمعة لمناقشة حالة سوق النفط.

كما قالت متحدثة باسم وزيرة الطاقة النيوزيلندية ميجان وودز إن الدول الأعضاء في الوكالة ستجتمع لاتخاذ قرار بشأن سحب جماعي من مخزونات النفط.