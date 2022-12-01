الأسهم الأوروبية تصعد الخميس بدعم من خطاب «باول» وآمال تخفيف قيود كورونا في الصين

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعا إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر خلال جلسة تداولات اليوم الخميس الصباحية، بدعم من إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن الفترة القادمة ستشهد خفضا لوتيرة رفع الفائدة، فضلا عن تخفيف الصين من حدة لهجتها بشأن القواعد الصارمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19،” حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر” ستوكس 600″ لأسهم الشركات الأوروبية بواقع 0.9 % بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل في نوفمبر أفضل أداء شهري منذ يوليو وزاد 6.8%.

وكانت أسهم قطاع التكنولوجيا والصناعة من بين الأكبر ارتفاعا في التعاملات المبكرة.

إلا أن أسهم الطاقة هبطت ما حدّ من مكاسب المؤشر، بعدما تراجعت أسعار النفط وسط حالة من عدم اليقين قبل اجتماع مجموعة أوبك+ المقرر يوم الأحد.

ويبدو أن المستثمرين يركزون على بيانات تظهر تراجعا في مبيعات التجزئة في ألمانيا بأكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي، إذ أن التضخم جعل المستهلكين يحجمون عن عمليات الشراء غير الضرورية في بداية الربع الرابع.

وهبط سهم إتش.إس.بي.سي 1.9% بعدما أعلن يوم الأربعاء عن بيع محتمل لأعماله في نيوزيلندا وخططا لغلق 114 فرعا في بريطانيا، ضمن أحدث إجراءات يتخذها البنك الذي يكافح لتحسين إيراداته وسط انتقادات من مستثمر رئيسي.