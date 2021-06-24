الأسهم الأوروبية تصعد الخميس بدعم من الانتعاش الاقتصادي المطرد

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الخميس ، إذ ركز المستثمرون على الانتعاش الاقتصادي المطرد مع وجود مخاوف من تضاؤل التحفيز النقدي العالمي، في حين قفزت أسهم التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها في الولايات المتحدة.

التركيز على الانتعاش الاقتصادي المطرد

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% إذ كانت أسهم التكنولوجيا وتجارة التجزئة وأسهم السفر والترفيه من بين أكبر الرابحين.

وقفزت أسهم التكنولوجيا 1.7% مقتفية أثر مكاسب المؤشر ناسداك الأميركي الذي تمثل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه.

شهد المؤشر القياسي ستوكس 600 تقلبات حادة هذا الأسبوع، مع تكبده خسائر أمس الأربعاء كادت تقضي على المكاسب التي تحققت من اليومين السابقين، إذ جعلت الرسائل المتضاربة من الفيدرالي الأميركي المستثمرين في حالة من الضبابية بشأن نهج البنوك المركزية فيما يتعلق بتقليص تحفيزها الضخم في مواجهة ارتفاع التضخم.

لكن مع تشديد البنك المركزي الأوروبي على موقفه التكيفي على صعيد السياسة النقدية في وقت سابق من هذا الشهر، يقول المحللون إنهم لا يتوقعون أن تستمر الأسهم الأوروبية في الهبوط.

وارتفعت الأسهم الألمانية 0.9%، إذ أظهرت بيانات ارتفاع مؤشر مناخ الأعمال بأكثر من المتوقع في يونيو الجاري ووصوله إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2018.

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن 0.6%، بينما انخفض مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال المتوسطة 0.5%.