بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الجمعة وسط موسم أرباح قوي

سجلت الأسهم مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي
أيمن عزام 10:27 م, الجمعة, 13 أغسطس 21 10:27 م, الجمعة, 13 أغسطس 21

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ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية جديدة الجمعة، وسط التفاؤل حيال موسم أرباح قوي، وانتعاش مطرد صعودًا من التباطؤ الاقتصادي الذي سببته الجائحة.

وسجلت الأسهم مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

موسم أرباح قوي

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمائة إلى مستوى غير مسبوق عند 476.16 للجلسة العاشرة على التوالي.

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 وسجل المؤشر حتى الآن أطول سلسلة مكاسب له منذ ديسمبر  2006.

وفي حين تباطأت وتيرة المكاسب بسبب ضعف التداول في فصل الصيف، سجل المؤشر 9 أيام من المكاسب المتتالية سبع مرات في الخمسة عشر عامًا الماضية.

وارتفع المؤشر داكس الألماني فوق 16 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، فيما لامس المؤشر كاك 40 الفرنسي أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 21 عامًا.

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وسجلت الأسهم الأوروبية والأميركية مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بارتفاع توقعات الأرباح وتحسن البيانات الاقتصادية، حتى مع تراجع الأسهم الآسيوية بسبب المخاوف بشأن إجراءات تنظيمية صينية والسلالة دلتا سريعة الانتشار من فيروس كورونا.

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بقلم أيمن عزام

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