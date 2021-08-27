بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الجمعة وسط استمرار برنامج التحفيز

كانت الأسهم المرتبطة بالسلع هي الأفضل أداءً خلال الأسبوع
أيمن عزام 9:34 م, الجمعة, 27 أغسطس 21 9:34 م, الجمعة, 27 أغسطس 21

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ارتفعت الأسهم الأوروبية الجمعة بعدما لم يبد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أي إشارات على أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض برنامج التحفيز الضخم.

استمرار برنامج التحفيز

وقاد سهم إنترا النرويجية أسهم العقارات للصعود بعد أن استحوذت شركة كبيرة على حصة في الشركة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.4 بالمائة، مع ارتفاع أسهم التعدين 1.9 بالمائة، فيما ارتفعت أسهم العقارات 1.5 بالمائة.

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وساعدت مكاسب اليوم ستوكس 600 على إنهاء الأسبوع بارتفاع 0.8 بالمائة بعد استقراره لعدة أيام.

 وكانت الأسهم المرتبطة بالسلع هي الأفضل أداء خلال الأسبوع، إذ تعافت من خسائرها الحادة.

ووفقا لرويترز كان سهم إنترا الأفضل أداء على ستوكس 600، إذ ارتفع 4.6 بالمائة غلى خلفية شراء نظيرتها كاستيلوم 11.8 بالمائة من أسهم الشركة.

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وزادت مكاسب ستوكس 600 بعد إعلان باول الذي كان مرتقبا، والذي طمأن المستثمرين بأن البرامج التي أغرقت الأسواق بالسيولة خلال العام الماضي ستظل قائمة في الوقت الحالي.

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بقلم أيمن عزام

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