الأسهم الأوروبية تصعد الجمعة وسط آمال استمرار المحفزات

صعدت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الجمعة، وسط آمال استمرار المحفزات التي مررتها البنوك المركزية، رغم علامات ارتفاع التضخم، في حين عزز ارتفاع أسهم شركات التعدين الأسهم البريطانية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمائة في سادس جلساته من المكاسب على التوالي، وأنهى الأسبوع على ارتفاع 1.1 بالمائة، وهو أفضل أداء أسبوعي له منذ أوائل مايو.

انتعاش آمال استمرار المحفزات

وقفزت أسهم شركات المناجم 1.9 بالمائة، كما ساهمت في رفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني المثقل بأسهم السلع الأولية بنسبة 0.7 بالمائة، بعد أن أظهرت البيانات أن الناتج الاقتصادي البريطاني في أبريل ارتفع 27.6 بالمائة عن العام السابق.

وانتعشت أسهم السفر والترفيه من خسائر الجلسة السابقة، وارتفع سهم سلسلة الفنادق الإسبانية ميليا 2 بالمائة بعد أن توقع رئيسها التنفيذي عودتها للربحية في يونيو بعد 15 شهرًا من تكبد خسائر.

ودفع التفاؤل حيال استئناف أنشطة اقتصادية أسواق الأسهم الأوروبية إلى تسجيل مستويات قياسية، إذ يتحول المستثمرون إلى القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مثل السلع الأساسية والصناعة والبنوك التي تميل إلى الاستفادة من التعافي الاقتصادي.

ورفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو والتضخم في منطقة اليورو يوم الخميس، لكنه تعهد باستمرار تدفقات التحفيز خلال فصل الصيف، ما قلص مخاوف المستثمرين بشأن التراجع المبكر لدعم البنك

وهبطت عوائد السندات الحكومية لمنطقة اليورو بعد القرار، ما ضغط على أسهم البنوك. وقفز مؤشر يتتبع بنوك منطقة اليورو بنسبة 0.2%.

وصعدت أسهم شركة سكور الفرنسية لإعادة التأمين بنسبة 8.4% بعد أن وافق كبار المساهمين على خروج نظامي من الشركة بعد التوصل لتسوية بخصوص محاولة استحواذ فاشلة وما تبعتها من نزاعات قانونية.