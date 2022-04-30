الأسهم الأوروبية تصعد الجمعة وتسجيل خسائر أسبوعية وشهرية

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداول الجمعة على ارتفاع، وارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.7% أو ما يعادل 3 نقاط ليغلق عند 450 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنحو 0.7%، فيما تجاوزت خسائره خلال أبريل الجاري 1%.

كما صعد “فوتسي 100” البريطاني بنحو 0.5% (+35 نقطة) عند 7544 نقطة، فيما زاد “داكس” الألماني 0.8% (+118 نقطة) مسجلًا 14.097 ألف نقطة، وارتفع “كاك” الفرنسي 0.4% (+26 نقطة تقريبًا) إلى 6533 نقطة.

صعود الأسهم الأوروبية الجمعة

وارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة من النتائج الفصلية الإيجابية للشركات، لكنها سجلت خسائر أسبوعية وشهرية مع تقييم المستثمرين للبيانات الاقتصادية.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 7.5% في أبريل، بما يتوافق مع توقعات المحللين، بعدما سجل 7.4% في مارس الماضي، ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق للشهر السادس على التوالي.

كما أفادت البيانات الأوروبية، بأن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو قد ارتفع 0.2% في القراءة الأولية للربع الأول من العام الجاري، كما صعد بنسبة 5% على أساس سنوي، بعد أن أدت الحرب الروسية إلى تقليص النمو الاقتصادي في مختلف دول الكتلة.

وفي بريطانيا، أظهرت بيانات “نيشن وايد بيلدينج سوسيتي” ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة للشهر التاسع على التوالي، إذ زادت الأسعار بنسبة 0.3% خلال أبريل الجاري مسجلة أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2016.