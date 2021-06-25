بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الجمعة لتقترب من مكاسب قياسية

لاقت المؤشرات دعمًا من قطاعي الشركات المالية والمواد الخام
أيمن عزام 10:15 م, الجمعة, 25 يونيو 21 10:15 م, الجمعة, 25 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة لتسجل مكاسب أسبوعية وتحلق قريبًا من قمم قياسية.

ولاقت المؤشرات دعمًا من قطاعي الشركات المالية والمواد الخام بينما صعدت أسهم بنك كريدي سويس بعد تقرير لوكالة رويترز أشار إلى أنه يدرس الاندماج مع بنك يو.بي.س.

وصعدت أسهم بنك كريدي سويس السويسري الذي هزته فضيحة مدوية، بعد تقرير أشار إلى أن إدارة البنك تعرضت لضغوط لإلزامها بتنفيذ خطة إصلاحية. كما صعدت أسهم بنك يو.بي.اس بنسبة 0.2%.  

مكاسب أسبوعية

وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بسبة 0.1%، منهيًا الأسبوع على مكاسب بنسبة 1% في أعقاب تذبذبات حادة وسط تزايد مخاوف تسبب معدلات التضخم المرتفعة في الإضرار بالدخل الحقيقي، بما يدفع البنوك المركزية الرئيسية إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أسرع من التوقعات.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تصعد الاثنين بقيادة القطاعات المرتبطة بالنمو

وبعث بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي برسائل مختلطة الأسبوع الحالي بخصوص حد التضخم الذي سيتكيف معه.

وساهمت قراءة أضعف من التوقعات بخصوص أحدث بيانات الانفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكي في تهدئة مخاوف بخصوص الخفض المفاجئ في المحفزات.

وهبط مؤشر ستوكس 600 بحدة نزولًا من قمم قياسية بلغها الأسبوع الماضي، بعد نغمة متشددة صدرت بشكل مفاجئ عن مسئولي الاحتياطي الفيدرالي مما أضر بالأسواق المالية العالمية.

وكرر البنك المركزي الأوروبي استبعاده التعجيل بخفض السياسة النقدية التيسيرية  في أوروبا.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تصعد الثلاثاء بدعم من قطاعي التعدين والطاقة

ومقابل هذا، تبنى البنك المركزي الانجليزي نغمة متراخية بخصوص السياسة النقدية التيسيرية، وإن كان قد أقر بأن التضخم سيتخطى مستهدفه البالغ 2%.

وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.4%.

وارتفع مؤشر المصارف الأوروبية بنسبة 0.6% وأنهى الأسبوع على مكاسب بنسبة 2%، مع عودة المستثمرين إلى القطاعات الحساسة للدورة الاقتصادية.

أما أسهم القيمة الأخرى مثل شركات التعدين والطاقة فكانت ضمن كبار الرابحين خلال الأسبوع.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالإنشاءات بنسبة 0.2% بعد قفزة في قطاع البنية التحتية الأمريكية، بعد أن تبنى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقا حظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ.

اقرأ أيضا  أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 21-6-2021

وارتفع مؤشر “داكس” الألماني 0.1% بعد تقرير أشار إلى تحسن ثقة المستهلك متخطيًا التوقعات.

وصعدت أسهم بنك اميجو هولدنجز البريطاني بنسبة 7.6% بعد أن قال إنه حصل على تمديد مدته ثلاثة أشهر على خط تمويل وسط سعيه لتأمين مستقبله بعد أن رفض القضاء خطة انقاذ للبنك الشهر الماضي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

بتداولات 458.7 مليون جنيه.. «التجاري الدولي» يتصدر الأسهم النشطة بالبورصة خلال أسبوع

مصطفى طلعت 10:03 م, الجمعة, 25 يونيو 21

العقارات تتصدر القطاعات النشطة بالبورصة بتداولات 1.8 مليار جنيه

مصطفى طلعت 9:53 م, الجمعة, 25 يونيو 21

«التجاري الدولي» تخطف صدارة السمسرة بحصة 45% الأسبوع الماضي

مصطفى طلعت 9:40 م, الجمعة, 25 يونيو 21

البورصة: 111.7 مليون جنيه مبيعات الأجانب الأسبوع الماضي

مصطفى طلعت 9:29 م, الجمعة, 25 يونيو 21

البورصة تقفز 4.2% خلال أسبوع مدعومة بمشتريات المصريين والعرب

مصطفى طلعت 9:23 م, الجمعة, 25 يونيو 21

الأسهم الأمريكية تصعد الخميس بعد بيانات اقتصادية

أيمن عزام 1:54 م, الجمعة, 25 يونيو 21