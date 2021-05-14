الأسهم الأوروبية تصعد الجمعة بقيادة قطاعي الطاقة والتجزئة

أختتمت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تعاملات الجمعة على ارتفاع وسط مكاسب قطاعي الطاقة والتجزئة بعد أن استبعد مجلس الاحتياط الفيدرالي اتخاذ خطوة وشيكة لتشديد السياسة النقدية.

وساعد هذا على تهدئة مخاوف صعود معدلات التضخم الأمريكية دفعت مؤشر ستوكس 600 للتراجع خلال الأسبوع.

صعود قطاعي الطاقة والتجزئة

وارتفع مؤشر “ستوكس 600″ الأوروبي بنسبة 1.1% أو 5 نقاط ليغلق عند 442 نقطة.

وقاد الصعود أسهم شركات البترول والغاز والتجزئة.

لا يزال المؤشر الاسترشادي منخفضا بنسبة بنسبة 0.5% خلال الأسبوع، إذ أدى انتعاش أسعار السلع وبروز إشارات على تسارع التضخم الأمريكي إلى تصاعد المخاوف حيال تهديد أبكر من المتوقع بخصوص رفع أسعار الفائدة بواسطة مجلس الاحتياط الفيدرالي.

لكن الثقة تحسنت بدعم من إعادة مجلس الاحتياط الفيدرالي التأكيد على السياسة النقدية، إذ قال أيضا إنه لن يخفض فورا حجم الأموال التي يتم ضخها والتي ساعدت على إنعاش الأسواق المالية.

وصعد مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 1.1% (+80 نقطة) إلى 7043 نقطة.

وزاد “داكس” الألماني بنسبة 1.4% (+217 نقطة) عند 15.416 ألف نقطة.

وصعد “كاك” الفرنسي بنحو 1.5% (+96 نقطة) مسجلاً 6385 نقطة.

واستفادت البورصات الأوروبية من صعود الأسواق المالية في الولايات المتحدة وآسيا، في أعقاب هبوط حاد شهدته في وقت سابق من هذا الأسبوع جراء خسائر أسهم التكنولوجيا بصفة خاصة.

وتضررت أسواق الأسهم العالمية هذا الأسبوع من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 4.2% في أبريل على أساس سنوي، في أكبر وتيرة صعود منذ عام 2009، ما أثار مخاوف تسارع التضخم العالمي.

وانخفض الدولار الأمريكي مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم الجمعة مع تعافي الإقبال على المخاطرة في مختلف الأسواق.

وصعد سهم بنكو الإيطالية بنسبة 3% بعد أن رفع بنك ديوتش بنك تصنيفه موصيا بشراء السهم، متوقعا تنامي جاذبية للسهم خلال الشهرين القادمين.

تراجع سهم دانون

وهبط سهم شركة دانون بنسبة 0.3% بعد أن خفض بنك جولدمان ساكس تقييمه للسهم موصيا بالبيع ومؤكدا أن التوجهات السكانية الأضعف، خصوصا في الصين، ستضغط على أعمال التغذية المتخصصة.

وهبط سهم شركة اطلانطا بنسبة 0.2% بعد أن أوردت الشركة الإيطالية المتخصصة في البنية التحتية صافي خسارة في الربع الأول.

وأكدت أنها ستتخذ قرارا بخصوص بيع حصتها في وحدة تصنيع السيارات اوتوستريد بحلول 11 يونيو.