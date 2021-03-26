بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الجمعة بقيادة شركات التعدين

هبطت قطاعات دفاعية مثل الرعاية الصحية والمرافق
أيمن عزام 9:13 م, الجمعة, 26 مارس 21 9:13 م, الجمعة, 26 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

صعدت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة لتنهي تعاملات الأسبوع على مستويات قياسية مرتفعة بقيادة شركات التعدين ، إذ  تجاهل المستثمرون مخاوف بخصوص موجة ثالثة من إصابات فيروس كورونا مفضلين التركيز على توقعات تعافي صلب للاقتصاد العالمي.

وصعد مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.8% صاعدا للأسبوع الرابع على التوالي ولا تنقصه سوى سبع نقاط لكي يسجل قمة قياسية.

صعود شركات التعدين

وقدمت أسهم شركات التعدين والنفط أكبر دعم للمؤشر، بينما هبطت قطاعات دفاعية مثل الرعاية الصحية والمرافق بشكل طفيف.

وصعد مؤشر ستوكس 600 لأسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 2.7% بقيادة شركات الرقائق الإلكترونية، ذا سجل المؤشر أكبر مكسب اسبوعي منذ مطلع نوفمبر.

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تغلق على ارتفاع رأس المال السوقي بقيمة 12 مليار جنيه

ويرى انكيت غاديا رئيس استراتيجيات الأسهم والمشتقات في أوروبا أنه على الرغم من أن السوق تحركه موجة ثالثة من مخاوف بقدوم موجة ثالثة من فيروس كورونا في أوروبا القارية خلال الأسبوع الماضي، لكن المعروض سيتزايد بحدة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وبدعم من آمال تحقيق تعافي اقتصادي قوي، صعدت أسهم شركة ارسلرميتال أكبر شركة حديد وصلب في العالم بنسبة 7.4%.

اقرأ أيضا  صعود معظم بورصات الخليج الإثنين رغم تراجع أسعار النفط

 وصعدت أسهم شركة ريو تنتو وجلينكور وبي.اتش.بي جروب بنسب تراوحت بين 3.7% و 5%.

وصعدت أسهم شركة كاز مينارل البريطانية لتعدين النحاس بنسبة 2.8% بعد أن تلقت عرضا بقيمة 4.02 مليار جنيه من شركة نوفا ريسورسس.

وقالت شركة مورجان ستانلي إن الأسهم العالمي ستتباطأ لكن أوروبا اتجهت للتفوق على الأسواق الأخرى، إذ إنها تتوقع تحسن زخم التعافي الاقتصادي النسبي في المنطقة خلال الأشهر ال3-6 القادمة.

وصعدت أسهم شركة أ.بي مولر ميرسك بنسبة 5.5% صعودا من خسائر سابقة في أعقاب تعطل حاوية ضخمة في قناة السويس التي تعد واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم.

اقرأ أيضا  أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الخميس 25-3-2021

وصعد بنكو سانتندر الاسباني بنسبة 2.9% بعد أن قال إنه سيعرض شراء حصة بقيمة 8.3% في وحدته المكسيكية مما يعزز قبضته على أعماله في أمريكا اللاتينية.  

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

القطاع العقاري يتصدر التداولات النشطة بالبورصة خلال أسبوع

مصطفى طلعت 3:05 م, الجمعة, 26 مارس 21

152 مليون جنيه مبيعات العرب والأجانب فى البورصة المصرية خلال أسبوع

مصطفى طلعت 2:49 م, الجمعة, 26 مارس 21

سهم التجاري الدولي يتصدر تنفيذات البورصة الأسبوع الماضي

مصطفى طلعت 2:41 م, الجمعة, 26 مارس 21

«بلتون» تقتنص تعاملات السمسرة بحصة 11% الأسبوع الماضي

مصطفى طلعت 2:25 م, الجمعة, 26 مارس 21

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة والأسهم تخسر 18 مليار جنيه خلال أسبوع

مصطفى طلعت 2:18 م, الجمعة, 26 مارس 21

الأسهم الأمريكية تصعد الخميس بقيادة شركتي «أبل» و«تسلا»

أيمن عزام 1:51 ص, الجمعة, 26 مارس 21