الأسهم الأوروبية تصعد الجمعة بقيادة شركات التعدين

صعدت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة لتنهي تعاملات الأسبوع على مستويات قياسية مرتفعة بقيادة شركات التعدين ، إذ تجاهل المستثمرون مخاوف بخصوص موجة ثالثة من إصابات فيروس كورونا مفضلين التركيز على توقعات تعافي صلب للاقتصاد العالمي.

وصعد مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.8% صاعدا للأسبوع الرابع على التوالي ولا تنقصه سوى سبع نقاط لكي يسجل قمة قياسية.

صعود شركات التعدين

وقدمت أسهم شركات التعدين والنفط أكبر دعم للمؤشر، بينما هبطت قطاعات دفاعية مثل الرعاية الصحية والمرافق بشكل طفيف.

وصعد مؤشر ستوكس 600 لأسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 2.7% بقيادة شركات الرقائق الإلكترونية، ذا سجل المؤشر أكبر مكسب اسبوعي منذ مطلع نوفمبر.

ويرى انكيت غاديا رئيس استراتيجيات الأسهم والمشتقات في أوروبا أنه على الرغم من أن السوق تحركه موجة ثالثة من مخاوف بقدوم موجة ثالثة من فيروس كورونا في أوروبا القارية خلال الأسبوع الماضي، لكن المعروض سيتزايد بحدة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وبدعم من آمال تحقيق تعافي اقتصادي قوي، صعدت أسهم شركة ارسلرميتال أكبر شركة حديد وصلب في العالم بنسبة 7.4%.

وصعدت أسهم شركة ريو تنتو وجلينكور وبي.اتش.بي جروب بنسب تراوحت بين 3.7% و 5%.

وصعدت أسهم شركة كاز مينارل البريطانية لتعدين النحاس بنسبة 2.8% بعد أن تلقت عرضا بقيمة 4.02 مليار جنيه من شركة نوفا ريسورسس.

وقالت شركة مورجان ستانلي إن الأسهم العالمي ستتباطأ لكن أوروبا اتجهت للتفوق على الأسواق الأخرى، إذ إنها تتوقع تحسن زخم التعافي الاقتصادي النسبي في المنطقة خلال الأشهر ال3-6 القادمة.

وصعدت أسهم شركة أ.بي مولر ميرسك بنسبة 5.5% صعودا من خسائر سابقة في أعقاب تعطل حاوية ضخمة في قناة السويس التي تعد واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم.

وصعد بنكو سانتندر الاسباني بنسبة 2.9% بعد أن قال إنه سيعرض شراء حصة بقيمة 8.3% في وحدته المكسيكية مما يعزز قبضته على أعماله في أمريكا اللاتينية.