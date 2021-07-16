بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الجمعة بقيادة أسهم شركات السفر

ارتفعت الأسهم الأوروبية لشركات السفر والترفيه بنسبة 1.1٪
أيمن عزام 11:24 م, الجمعة, 16 يوليو 21 11:24 م, الجمعة, 16 يوليو 21

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، حيث انتعشت أسهم شركات السفر بعد أن سجلت خسائر حادة هذا الأسبوع، في حين طغت مجموعة من تقارير الأرباح المتفائلة على المخاوف بشأن تزايد حالات متغير دلتا في القارة.

صعود أسهم شركات السفر

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 %، ومع ذلك ، كان المؤشر في طريقه إلى نهاية الأسبوع مسطحًا إلى أقل قليلأ، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت الأسهم الأوروبية لشركات السفر والترفيه بنسبة 1.1٪ ، مع ارتفاع أسهم شركة وايت برد البريطانية وفنادق إنتركونتيننتال و آي.أ.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية بنسبة 3٪ تقريبًا.

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أضاف مؤشر فاينانشال تايمز 100 والأسهم المتوسطة في المملكة المتحدة 0.3٪ لكل منهما قبل رفع بريطانيا لجميع القيود المرتبطة بالوباء يوم الاثنين الماضى على الرغم من ارتفاع حالات كورونا.

قال الرئيس جو بايدن، الخميس ، إن الولايات المتحدة تراجع متى يمكنها رفع القيود التي تمنع معظم المواطنين غير الأمريكيين من السفر إلى الولايات المتحدة من معظم أنحاء أوروبا.

وتسببت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم هذا الأسبوع في دفع الكثيرين إلى طلب الأمان في أسواق السندات، وجعل من الصعب على الأسهم ذات المستويات القياسية الاستفادة من المكاسب.

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وارتفع سويدبنك بنسبة 2.5٪ بعد أن أعلن عن أرباح أفضل من المتوقع وسط سوق الرهن العقاري المزدهر والمستويات القياسية لدخل العمولات.

كما انخفض سهم شركة ريتشمونت صانعة ماركة  كارتييه 1.3٪ حتى مع زيادة المبيعات الفصلية للعملة الثابتة بأكثر من الضعف ، مدعومة بالأداء القوي في الأمريكتين من العلامات التجارية للمجوهرات.

وتراجعت مجموعة بربري البريطانية الفاخرة وشركة بوما الألمانية للملابس الرياضية، على الرغم من أرقام المبيعات القوية.

وهوت شركة إريكسون السويدية بنسبة 8.5٪ بعد أن أعلنت عن أرباحها الأساسية في الربع الثاني أقل من تقديرات السوق ، متأثرة بانخفاض المبيعات في الصين القارية.

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وهبط سهم شركة التعدين ريو تينتو المُدرجة في المملكة المتحدة بنسبة 1.6٪ بعد الإبلاغ عن انخفاض بنسبة 12٪ في شحنات خام الحديد الفصلية بعد أن أثرت العواصف على عملياتها في غرب أستراليا.

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بقلم أيمن عزام

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