الأسهم الأوروبية تصعد الجمعة بقيادة أسهم السفر

أظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية زيادة التوظيف بأكثر من المتوقع في أكتوبر

اختتمت الأسهم الأوروبية، أسبوعا آخر من المكاسب اليوم الجمعة، يقودها تقدم في أسهم السفر بعد تحديث إيجابي من شركة الأدوية الأمريكية فايزر بشأن الأقراص الخاصة بها المضادة لكوفيد -19 ووسط تفاؤل مستمر بشأن موسم الأرباح.

صعود أسهم السفر

استقر مؤشر ستوكس أوروبا 600 عند الإغلاق ، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7٪ ، وهو الأسبوع الخامس على التوالي في المنطقة الخضراء.

قفزت أسهم شركات السفر الأوروبية بنسبة 1.4٪ حيث أشاد المستثمرون في جميع أنحاء العالم بتجربة شركة فايزر للأقراص الدوائية التجريبية المضادة لمرض كوفيد-19 ، والتي ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة بنسبة 89٪.

رفعت الأخبار أسهم شركة دفري السويسرية لتجارة التجزئة المعفاة من الرسوم الجمركية بنسبة 10.1٪ ، لتصل إلى أفضل يوم لها منذ 9 نوفمبر 2020 ، بينما دفعت أيضًا أسهم استرازينكا للانخفاض.



ساعدت التحركات الحذرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا ، والتعليقات المماثلة من رئيس البنك المركزي الأوروبي على الشعور العام هذا الأسبوع.

أظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية أن التوظيف زاد أكثر من المتوقع في أكتوبر ، حيث تراجعت إصابات كوفيد-19 خلال الصيف، مما يدعم أيضًا الحالة المزاجية المتفائلة لهذا اليوم.

خرق مؤشر كاك 40 القياسي الفرنسي حاجز 7000 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق ، وارتفع بنسبة 0.8٪.

خالف مؤشر داكس الألماني التراجعات المبكرة ليصل إلى قمم جديدة ، حيث تجاهل المستثمرون بيانات الإنتاج الصناعي المخيبة للآمال في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقادت شركة اليجرو مكاسب مؤشر ستوكس اوروبا 600، إذ قفزت أسهمها بنسبة 10.6٪ بعد أن وافقت مجموعة التجارة الإلكترونية البولندية على شراء شركة مول جروب للتجزئة عبر الإنترنت التشيكية مقابل 881 مليون يورو.

كما ارتفعت أسهم بنك كايكسا بنك الإسباني بنسبة 1.6٪ بعد أن قال إنه باع كامل حصته البالغة 9.92٪ في في بنك إيرست جروب النمساوي مقابل 1.503 مليار يورو. وصعد بنك إيرست بنسبة 5%.

وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز بنسبة 0,3% بدعم من الانتعاش في البنوك المدرجة في لندن، وكان هذا الانتعاش قد انخفض بعد تحرك بنك إنجلترا يوم الخميس لتثبيت أسعار الفائدة.