الأسهم الأوروبية تصعد الجمعة بفضل تقارير الأرباح القوية

سجلت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة أفضل أداء أسبوعي لها في سبعة أشهر حيث ساعدت تقارير الأرباح القوية في تهدئة المخاوف من ارتفاع التضخم.

تقارير الأرباح القوية

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.7 بالمئة ليغلق عند أعلى مستوى في شهر، وينهي الأسبوع على مكاسب 2.6 بالمئة مدعوما بتحسن كبير في إقدام المستثمرين على المخاطرة في الجلستين الماضيتين.

وكانت البنوك أكبر الرابحين على المؤشر إذ قفز مؤشرها 1.8 بالمئة بعد نتائج ربع سنوية فاقت التوقعات من أكبر بنوك وول ستريت.

وعوضت البنوك الأوروبية جميع خسائرها التي تكبدتها أثناء الجائحة ليجري تداولها يوم الجمعة عند مستويات ما قبل الجائحة، في حين قفزت البنوك الأمريكية إلى مستويات قياسية في الآونة الأخيرة.

وارتفعت أسهم قطاعات التجزئة والنفط والغاز والسفر بين 1.6 بالمئة واثنين بالمئة.

وتراجعت أسهم ريو تينتو المدرجة في بريطانيا 1.4 بالمئة بعد أن خفضت شركة التعدين الأسترالية توقعاتها لشحنات خام الحديد لعام 2021 بسبب ضغوط سوق العمل، في حين تراجعت أسهم شركة البرمجيات المصرفية السويسرية تيمينوس 13.7 بالمئة بعد صدور نتائجها.

وصعد سهم دار هوجو بوس الألمانية للأزياء بنسبة واحد بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها للعام الحالي بعد انتعاش أرباح الربع الثالث على خلفية طلب قوي في أوروبا والأمريكتين.

وارتفعت أسهم شركة خدمات الحوسبة السحابية الفرنسية أو.في.إتش كلاود بنسبة 8.7 بالمئة في أول ظهور لها في سوق الأسهم في باريس.