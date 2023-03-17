الأسهم الأوروبية تصعد الجمعة بعد انحسار مخاوف المستثمرين إزاء قطاع البنوك

واصلت الأسهم الأوروبية تعافيها للجلسة الثانية على التوالي، خلال جلسة تداولات اليوم الجمعة، إذ هدأت الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وأوروبا لدعم البنوك من حِدة المخاوف بشأن انهيار وشيك، لكن المؤشر الأوروبي في طريقه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.8%، بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، إذ زاد مؤشر البنوك 1.3% بعد خطة إنقاذ قيمتها 30 مليار دولار قدّمتها البنوك الأمريكية الكبيرة لبنك فيرست ريبابليك المحاصر بالمشكلات.

جاءت الحزمة بعد أقل من يوم من حصول بنك كريدي سويس السويسري على قرض طارئ من البنك المركزي يصل إلى 54 مليار دولار لدعم السيولة.

وصعد سهم كريدي سويس 1.8% في التعاملات المبكرة، بعدما قفز 19%، أمس الخميس.

وصعد المؤشران الإسباني والإيطالي اللذان تهيمن عليهما البنوك 0.7% و1.0% على التوالي، لكنهما في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية كبيرة.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 يوم الخميس مرتفعًا 1.2%، بعد معاملات متقلبة، إذ بدّدت حزمة الإنقاذ التي حصل عليها كريدي سويس المخاوف المتعلقة برفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.