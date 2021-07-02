الأسهم الأوروبية تصعد الجمعة بدعم من صناع الشرائح الإلكترونية

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف اليوم الجمعة، بدعم من صناع الشرائح الإلكترونية، على الرغم من أن المكاسب توجت بضعف أسهم البنوك والمخاوف المتزايدة بشأن متغير دلتا لفيروس كورونا، وفقًا لوكالة رويترز.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمائة ليغلق عند 456.81 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا 1.1 بالمائة.

صعود أسهم صناع الشرائح الالكترونية

ارتفع سهم شركة «إيه. إس. إم. إل. القابضة » لصناعة أشباه الموصلات بنسبة 1.4٪ بعد أن قالت شركة ميكرون تكنولوجى إنها تخطط لبدء استخدام آلات شركة أ.إس.إم.ال إي.يو.في، في الإنتاج في عام 2024 .

ارتفعت أسهم شركة إ.إس.إم انترناشنال إن. في بنحو 2.5٪ حيث توقعت ارتفاع الطلب في الربع الثاني.

تراجعت أسهم الأوروبية للبنوك بنسبة 1.3٪ وكانت الأسوأ أداء ، حيث تسببت المخاوف المتزايدة بشأن متغير دلتا من فيروس كورونا «كوفيد-19» الجديد شديد العدوى في دفع المستثمرين للتركيز بثبات على الدخل الثابت وفي خفض العوائد.

كما أن بيانات كشوف الرواتب الأمريكية القوية لم تسهم كثيرا في رفع معدلات الاقتراض، حيث تخلف قطاع البنوك عن نظرائه خلال الأسبوع بخسارة 2.4٪.

وبرغم هذا يظل قطاع البنوك هو الأفضل في منطقة اليورو من حيث الأداء حتى الآن هذا العام ، حيث أدت توقعات التضخم المتزايدة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في وقت سابق من العام

وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأسبوع على انخفاض طفيف حيث يخشى المستثمرون من أن البديل الجديد قد يضعف الانتعاش الاقتصادي المستمر. وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في الكتلة تسارعت أكثر من المتوقع في مايو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وارتفعت أسهم شركات السفر والترفيه بنسبة 1.6٪ ، لكنها خسرت 1.4٪ خلال الأسبوع حيث أثرت القيود المرتبطة بالفيروسات على المعنويات في المملكة المتحدة.

ومن بين الأسهم الأخرى ، هبط سهم اس.ام.سي.بي الفرنسي بنسبة 0.4٪ ، بعد أن خضعت الشركة مع انديتكس المالكة لـ زارا للتحقيق للاشتباه في قيامهما بإخفاء جرائم ضد الإنسانية في منطقة شينجيانغ الصينية ، وفقًا لمصدر قضائي.

وارتفع سهم فولكس فاجن 0.2 بالمئة بعد أن قالت ذراعها الأمريكية إنها باعت أكثر من 211 ألف سيارة في النصف الأول من 2021 وهو أعلى مستوى لها في تلك الفترة منذ نحو 50 عاما.

وتراجعت الأسهم في أمبو الدنماركية بنسبة 9.2٪ إلى قاع مؤشر ستوكس 600 بعد أن خفضت شركة تصنيع الأجهزة الطبية أحادية الاستخدام توقعات أرباحها.