الأسهم الأوروبية تصعد الثلاثاء وسط التفاؤل بتعافي الاقتصاد

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع قياسي، في ظل التفاؤل بتعافي الاقتصاد من تداعيات وباء فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر “ستوكس 600” بنسبة 0.7% أو 3 نقاط ليسجل مستوى قياسيا جديدا عند 450 نقطة.

وصعد مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.8%، بما يعادل 57 نقطة إلى 7080 نقطة.

وارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنحو 0.9%، بما يعادل 146 نقطة عند 15.567 ألف نقطة.

وارتفع مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 0.7% بما يعادل 42 نقطة، مسجلاً 6489 نقطة.

تعزيز التفاؤل بتعافي الاقتصاد

من جانب أخر يعتزم الاتحاد الأوروبي جمع 100 مليار دولار من بيع السندات طويلة الآجل وعشرات المليارات من الديون قصيرة الآجل خلال العام الجاري 2021، مع برامج التحفيز المشتركة لدعم الاقتصاد.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي الثلاثاء، أنه من المتوقع إصدار أول سندات مجمعة خلال شهر يونيو الجاري، بينما ستبدأ مبيعات ما يسمى بـ”أذون الاتحاد الأوروبي” في شهر سبتمبر المقبل.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنه من المتوقع إجراء المزيد من الصفقات المجمعة لإصدار أدوات دين قبل نهاية شهر يوليو المقبل.

كان أعضاء الاتحاد الأوروبي قد وافقوا على السماح للمفوضية بجمع ما يصل إلى 800 مليار يورو (978 مليار دولار) من الديون، ما يعادل 150 مليار يورو سنوياً حتى عام 2026.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي تمويل الاستثمار في الطاقة الخضراء والتحول الرقمي، في مسعى لدعم التعافي الاقتصادي من تداعيات أزمة وباء كورونا.

ويدرس الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي خطة التحفيز لتحقيق مشاريعه الخاصة بالتغيرات المناخية، تزامنًا مع تنفيذ مشاريع التعافي من جائحة “كورونا”.

وارتفع التضخم في منطقة اليورو خلال مايو عند 2% لأول مرة منذ عام 2018، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات، وفي ظل تخفيف القيود المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لبيانات “يوروستات” الأولية الصادرة الثلاثاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 2% خلال شهر مايو الماضي على أساس سنوي، وبعدما زاد 1.6% في أبريل، أما على أساس شهري، سجل معدل التضخم مستوى 0.3%.

وأشارت توقعات المحللين إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو سيرتفع بنحو 1.9% في مايو على أساس سنوي.

ووفقًا للبيانات، زادت أسعار الطاقة بنحو 13.1%، فيما ارتفعت أسعار الخدمات 1.1%.