بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الثلاثاء مع تعافي الأسواق الأمريكية

البورصات الأوروبية نجحت في تعويض جزء من خسائرها المسجلة أمس
أيمن عزام 9:56 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21 9:56 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

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شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعًا بأكثر من 1% في نهاية جلسة اليوم الثلاثاء، مع تعافي الأسواق الأمريكية وهدوء المخاوف حيال عوائد السندات.

تعافي الأسواق الأمريكية

جدير بالذكر أن البورصات الأوروبية نجحت في تعويض جزء من خسائرها المسجلة أمس، بفضل مكاسب أسهم البنوك بنحو 3.4%، وصعود أسهم التكنولوجيا بأكثر من 2%.

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وكشفت بيانات مؤسسة “ماركت” أن مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو سجل 56.2 نقطة في القراءة النهائية لسبتمبر الماضي، مقابل 59 نقطة في أغسطس.

ووافقت السلطات المنظمة للأدوية في أوروبا، أمس الاثنين، على منح الجرعة المعززة من لقاحي “فايزر” و”موديرنا” للأشخاص الذين لديهم مناعة ضعيفة ضد فيروس “كورونا”.

كما ارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي في ختام الجلسة، بنسبة 1.2% أو 5 نقاط ليصل إلى 456 نقطة.

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وصعد “فوتسي 100” البريطاني 0.9% (+66 نقطة) إلى 7077 نقطة.

 وزاد “داكس” الألماني 1.05% (+158 نقطة) مسجلًا 15.194 ألف نقطة.

 وارتفع “كاك” الفرنسي بنحو 1.5% (+98 نقطة) عند 6576 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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