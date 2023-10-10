الأسهم الأوروبية تصعد الثلاثاء مع تراجع عوائد السندات الحكومية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات الثلاثاء، مع تراجع عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، في ظل تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط استيعاب الأسواق للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

عوائد السندات الحكومية

صعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.95% إلى 452.4 نقطة، مع مكاسب قطاعات البنوك والتكنولوجيا والمرافق والتعدين، وهو أعلى مستوى في نهاية الجلسة منذ الثاني والعشرين من سبتمبر.

كما ارتفع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 1.8% عند 7628 نقطة، وصعد “داكس” الألماني 1.95% مسجلًا 15423 نقطة، وزاد “كاك” الفرنسي 2% عند 7162 نقطة.