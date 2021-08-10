الأسهم الأوروبية تصعد الثلاثاء للجلسة السابعة على التوالي

لامست الأسهم الأوروبية قممًا قياسية في ختام تعاملات الثلاثاء، مواصلة مكاسب حققتها للجلسة السابعة على التوالي وسط شعور المستثمرين بالاطمئنان بفضل تقارير الأرباح القوية وتوقعات التعافي الاقتصادي رغم مخاوف بخصوص متحور كوفيد- 19 دلتا.

مكاسب للجلسة السابعة

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4% ليلامس أعلى مستوياته على الإطلاق عند 472.95 نقطة.

وتصدَّر قطاع السفر والترفيه قائمة الرابحين، بدعم من صعود سهم شركة فلاتر انترتنمنت التي تعد أكبر مجموعة للمراهنات على الإنترنت في العالم بنسبة 8.6%، بعد أن توقعت تحول أعمالها الأمريكية للربحية بحلول عام 2023.

وقفزت أسهم شركة هيلو فريش لتصنيع أدوات الوجبات بنسبة 9.2% بعد أن أوردت نموًّا قويًّا في الربع الثاني، وسط صعود الزبائن وأسهمت معدلات الطلبيات المرتفعة في إنعاش المبيعات.

ورفع بنك جولدمان ساكس الأمريكي مستهدفه المستغرق 12 شهرًا لمؤشر ستوكس 600 إلى 480 نقطة، مؤكدًا أن قيمة جيدة تكمن في أسهم البنوك والطاقة والموارد الأساسية.

ورفع البنك الأمريكي كذلك مستهدفه لمؤشر فاينانشال تايمز اللندني إلى 7900 نقطة صعودًا من 7600 نقطة.

لكن المستثمرين أبدوا تخوفهم بخصوص هشاشة التعافي الاقتصادي في آسيا والولايات المتحدة بسبب الارتفاع السريع في حالات فيروس كورونا والإنهاء المبكر لبرنامج لشراء الأصول من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وهبطت أسهم شركة إير فرانس وأكور الفرنسية للفنادق بعد أن أصدرت الولايات المتحدة تحذيرات سفر بسبب ارتفاع مستويات حالات كوفيد- 19 في فرنسا.