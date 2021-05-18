الأسهم الأوروبية تصعد الثلاثاء بقيادة شركات السفر والترفيه

أنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة تداول الثلاثاء مرتفعا 0.2 بالمئة، بقيادة أسهم شركات السفر والترفيه .

وختم المؤشر قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله الأسبوع الماضي.

صعود شركات السفر والترفيه

وجاءت أسهم شركات السفر والترفيه في مقدمة الرابحين مع صعود مؤشرها 1.56 بالمئة في حين ارتفع مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا 0.6 بالمئة، بحسب “رويترز” .

وفي بورصة فرانكفورت، سجل المؤشر داكس القياسي للأسهم الألمانية مستوى قياسا مرتفعا في حين زاد مؤشر الأسهم الإيطالية 0.1 بالمئة.

وتعززت مخاوف تراجع البنوك المركزية عن دعمها النقدي والمالي غير المسبوق وسط صعود أسعار السلع.

وابتهجت الأسهم البريطانية ببيانات أظهرت أن معدل البطالة في المملكة المتحدة هبط بأكثر من المتوقع إلى 4.8 بالمئة في الربع الأول من العام عندما كانت البلاد تحت إغلاق مشدد، في حين استمرت زيادة في التوظيف في أبريل.

ومع اقتراب موسم الأرباح من نهايته، يتوقع المحللون صعود أرباح شركات ستوكس 600 بنسبة 90.2% في الربع الأول وبنسبة 93.4% في الربع الثاني، بحسب بيانات ريفنتف.

وقفزت أسهم شركة سونوفا القابضة بنسبة 11.5% بعد أن توقعت تحقيق نمو قوي العام الجاري بفعل التعافي السوقي والمنتجات الجديدة.

وصعدت أسهم شركة امبريال براندز المصنعة لسجائر وينستون بنسبة 1.5% بعد أن أكدت توقعاتها السنوية.

وهبطت أسهم شركات المحمول، إذ هبطت أسهم شركة فودافون البريطانية بنسبة 8.9% بعد أن أوردت تراجعا بنسبة 1.2% في أرباحها السنوية.

وهبطت أسهم شركة إلياد الفرنسية للاتصالات بنسبة 10.2% بعد أن قالت إنها ستخفض مستهدف رئيسي لتدفقات السيولة وسط رفعها الإنفاق على شبكات الجيل الخامس.