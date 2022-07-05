الأسهم الأوروبية تصعد الثلاثاء بفعل آمال تخفيف الرسوم الجمركية الصينية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهجل تداولات الثلاثاء الصباحية بعد أن طغت البيانات الاقتصادية الإيجابية من آسيا وعلامات تراجع التوتر بين الولايات المتحدة والصين على مخاوف التباطؤ العالمي، في حين تراجعت أسهم شركة الطيران الاسكندنافية “إس.إيه.إس” بعد أن تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في الولايات المتحدة.

كما ارتفع المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.4 % بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، مقتفيا أثر المكاسب في الأسواق الآسيوية بعد أن أظهرت بيانات نمو نشاط الخدمات في الصين في يونيو حزيران بوتيرة فاقت التوقعات.

وتراجع توتر الأسواق بعد تقرير مفاده أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يفكر في التراجع عن بعض التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات الصينية، بالإضافة إلى الأنباء التي تفيد بأن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه أجرى حوارا “بناءا” مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين.

وهبط سهم شركة الطيران الاسكندنافية إس.إيه.إس 6.7 % بعد أن تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها وحذرت من أن إضراب الطيارين أثر على وضعها المالي والسيولة.

وصعد سهم ريمي كوينترو الفرنسية 4.6 % بعدما غيرت شركة جيفريس توصيتها لسهم الشركة من “احتفاظ” إلى “شراء”.

تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية سيخفض التضخم

توقع خبراء اقتصاديون من بنك “جولدمان ساكس، أن يؤدي قرار متوقع للولايات المتحدة بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى خفض التضخم الأميركي وارتفاع سعر صرف اليوان بواقع 1.2% مقابل الدولار.

كما توقع محللو “جولدمان ساكس”، أن يرتفع اليوان مقابل الدولار بنسبة تلامس 5% في حال تم إلغاء كافة الرسوم الجمركية على صادرات الصين للولايات المتحدة والتي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

وكانت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو، قالت في وقت سابق، إن الرئيس جو بايدن طلب من فريقه بحث إمكانية رفع بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الصين، لكبح المعدل المرتفع الحالي من التضخم.