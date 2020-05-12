الأسهم الأوروبية تصعد الثلاثاء بفضل تقارير الأرباح الفصلية

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية صعودا في تداولات اليوم الثلاثاء عقب مجموعة من تقارير الأرباح الإيجابية الفصلية المتفائلة، لكن الحذر ظل ينتاب المستثمرين مع ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا التاجي المستجد المعروف اصطلاحيا بـ كوفيد-19 مع إنهاء اقتصادات تضررت بشدة جراء الأزمة لإجراءات العزل العام، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” ضمن الأسهم الأوروبية بنسبة 0.4 % بحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش، مع استمرار قطاعات الاتصالات والرعاية الصحية والمرافق في قيادة المكاسب. ويقبل المستثمرون على الشراء في تلك القطاعات في أوقات الضبابية الاقتصادية.

وقفزت أسهم شركة فودافون بنسبة 3.9 % لتقدم دفعة للمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، بعد أن لبت ثاني أكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول في العالم التوقعات بزيادة 2.6 % في الأرباح الأساسية لعام بالكامل وأبقت على توزيعاتها للأرباح للعام بأكمله.

وصعد سهم شركة “برو سيبين سات.1 ميديا” الألمانية للتلفزيون بنسبة 10.2 % ليتصدر مؤشر “ستوكس “600 بعد أن كشفت شركة “كيه.كيه.آر” الأمريكية للاستثمار المباشر عن استحواذها على حصة نسبتها 5.2 % في الشركة المتعثرة.

وتأتي المكاسب في أوروبا عقب عزوف عن المخاطر في ساعات التداول الآسيوية بعد أن أعلنت مدينة ووهان الصينية، حيث نشأت الجائحة، عن أول حالات جديدة منذ رفع إجراءات العزل العام.