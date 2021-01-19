الأسهم الأوروبية تصعد الثلاثاء بفضل تقارير أرباح إيجابية

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعا في جلسة تداولات اليوم الثلاثاء الصباحية بعد أن ارتفعت الأسواق الأسيوية بفضل تفاؤل حيال الاقتصاد الصيني، بينما تلقت المعنويات الدعم من تقارير إيجابية للأرباح من شركة التعدين “ريو تينتو و لوجيتك” لصناعة ملحقات الكمبيوتر.

وربح مؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبيىة بنسبة 0.4% بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع المؤشر “داكس” الألماني و”كاك 40″ الفرنسي 0.4% وزاد مؤشر الأسهم القيادية في لندن 0.7%.

وارتفعت أسهم “ريو نيتنو” المدرجة في المملكة المتحدة 1.4 % بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة 2.4% في شحنات خام الحديد في الربع الرابع، بدعم من الأنشطة الصناعية في أكبر مستهلك للخام في العالم وهي الصين.

وقفز سهم “لوجيتك” بنسبة 6.9 % بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لنمو المبيعات والأرباح لعام 2021 للمرة الثالثة، مستفيدة من تعزز الطلب مدفوعا بالجائحة على منتجات العمل من المنزل وملحقات الألعاب.

بيانات إيجابية

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الصيني أمس الإثنين، تعافيا اقتصاديا فاق توقعات المحللين في الربع الأخير من العام الماضي، إذ بلغ معدل النمو 6.5% على أساس سنوي.

وتوقع اقتصاديون نموا بنسبة 6.1% في حين كان معدل النمو في الربع الثالث 4.9%.

ونما الناتج المحلي الإجمالي 2.3 % في 2020، وفقا للأرقام، لتصبح الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي لم ينمكش اقتصادها العام الماضي في ظل مصاعب تواجهها دول عديدة لاحتواء جائحة “كوفيد-19”.

وشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا قويا السنة الماضية من حالة الشلل التي تسبب فيها فيروس كورونا، تغذيه متانة مفاجئة من قطاع التصدير.

كذلك أفادت البيانات بارتفاع الناتج الصناعي للصين بمعدل أسرع من المتوقع بلغ 7.3% في ديسمبر الماضي مقارنة به قبل عام، ليواصل النمو للشهر التاسع على التوالي في استمرار لتعافي ما بعد كوفيد.

وكان محللون استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا انحسار نمو الناتج الصناعي السنوي إلى 6.9% في ديسمبر الماضي من 7% في نوفمبر الماضي.

وارتفعت مبيعات التجزئة الصينية 4.6% على أساس سنوي الشهر الماضي، بينما كانت توقعات المحللين أعلى من ذلك عند نمو يبلغ 5.5%.