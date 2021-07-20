الأسهم الأوروبية تصعد الثلاثاء بعد موجة بيعية

شهدت الأسهم الأوروبية ارتفاعا في ختام تعاملات الثلاثاء، لتتعافى بعد موجة بيعية في الجلسة السابقة تعد الأسوأ في 2021 ووسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.5% إلى 446 نقطة، مع صعود أسهم الموارد الأساسية 1.5%، وقطاعي السفر والمرافق.

وصعد كل من مؤشر “فوتسي 100″ 0.5% عند 6881 نقطة، و”داكس” بنفس النسبة عند 15216 نقطة، و”كاك 40″ بنسبة 0.8% إلى 6346 نقطة.

انتهاء موجة بيعية الأثنين

وقفز سهم “يو بي إس” بنسبة 5.3% بعدما تجاوزت نتائج أعمال المصرف السويسري في الربع الثاني توقعات المحللين، ووصل صافي الدخل العائد على المساهمين مليار دولار.

دعا المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي الثلاثاء، البلدان إلى التحول من إنقاذ اقتصاداتها من الانهيار إلى إحياء إصلاحات السياسات الموجهة نحو النمو لتعزيز آفاق التعافي وجعلها أكثر استدامة، وفقا لوكالة رويترز.

وصرح جيفري أوكاموتو ،النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي ، في مدونة نشرت على موقع صندوق النقد الدولي على الإنترنت ، إن جائحة كورونا «كوفيد-19» أخرت وعكست بعض الإصلاحات الداعمة للنمو ، واستعادة هذه الإصلاحات يمكن أن تساعد في تعويض الناتج المفقود أثناء الوباء.

قال أوكاموتو إن الإصلاحات التي تسمح بإعادة الهيكلة بشكل أسرع وتسوية الأعمال غير القابلة للتطبيق وسياسات العمل للمساعدة في إعادة تدريب العمال ومواءمتها مع فرص العمل يمكن أن تساعد في تحويل العمال ورأس المال إلى أجزاء تعد واعدة وديناميكية بشكل أكبر من الاقتصاد.

وتابع: “يمكن لأطر سياسات المنافسة المحسنة مثل تلك التي تتم مناقشتها في أوروبا والولايات المتحدة أن تقلل من تركيز القوة السوقية بين عدد قليل من الشركات وأن تخلق المزيد من المنافسة الديناميكية والابتكار”.