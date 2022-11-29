الأسهم الأوروبية تصعد الثلاثاء بدعم من شركات الطاقة

صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، بدعم من شركات الطاقة والرعاية الصحية، مقتفية أثر الأسواق في جلسة تداولات اليوم الثلاثاء الصباحية وسط توقعات بأن تخفف الصين قيود مكافحة كوفيد-19 بعد الاحتجاجات الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” بواقع 0.3% بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش. وكان المؤشر سجل أمس الاثنين أسوأ مستوى له في ما يقرب من أسبوعين، على خلفية الاحتجاجات في الصين والمخاوف من تأثير قيود كوفيد على النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما سجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعا قويا وسط ترقب لمؤتمر صحافي لمسؤولي الصحة في الصين، في ظل توقعات بأن تؤدي الاضطرابات العامة الأخيرة إلى تخفيف مبكر لقيود “كوفيد-19″، وفق رويترز.

وأصدرت لجنة الصحة الوطنية الصينية إخطارا بزيادة عمليات التطعيم ضد كوفيد لكبار السن، وتقليص الوقت بين الجرعات، فيما أشار مسؤول صحي إلى أن الاضطرابات سببها التنفيذ المفرط وليس الإجراءات نفسها.

ويترقب المستثمرون عددا من المؤشرات الاقتصادية، من بينها نشر بيانات التضخم في ألمانيا لشهر نوفمبر المتوقعة في وقت لاحق اليوم، والتي تشير التقديرات إلى أنها ستنخفض عن الشهر السابق، إلى جانب البيانات النهائية لثقة المستهلكين في منطقة اليورو لشهر نوفمبر.