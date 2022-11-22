الأسهم الأوروبية تصعد الثلاثاء بدعم من تعافي قطاع التعدين

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الثلاثاء الصباحية، بدعم من الصعود الذي سجلته أسهم قطاع السلع بعد هبوطها في الجلسة السابقة في الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون عن إشارات متضاربة من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي بشأن موقفهم إزاء أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.2 %، مقتربا من أعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين.

وقفز مخزون النفط والغاز أكثر من 3%، متجها إلى تعويض كل الخسائر التي تكبدها يوم الاثنين، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط الخام بعد أن نفى وزير الطاقة السعودي تقريرا يشير إلى أن مجموعة أوبك + تدرس زيادة الإنتاج.

وصعدت أسهم شركات التعدين 1.4 %، بعد انخفاضها 1.6 في تعاملات الثلاثاء بسبب المخاوف من تزايد إصابات “كوفيد-19” في الصين.

وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أن عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي روبرت هولزمان أيد رفع أسعار الفائدة على الودائع 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع التالي لتحديد سعر الفائدة في ديسمبر المقبل.