بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الثلاثاء بدعم قطاعي التعدين والسفر

ارتفع مؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية 0.4%
محمد عبد السند 1:22 م, الثلاثاء, 4 مايو 21 1:22 م, الثلاثاء, 4 مايو 21

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قادت أسهم القطاعات الحساسة للقتصاد مثل التعدين والسفر والطاقة مكاسب مؤشرات الأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم الثلاثاء، وتفوق أداء الأسهم البريطانية بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر “ستوكس 600″ للأسهم الأوروبية 0.4%، وتقدم المؤشر الألماني” داكس” 0.2 %، وزاد المؤشر “فاينانشيال 100” البريطاني بنسبة 0.8%.

وربح قطاع السفر والترفية 1.3 %، وهي الزيادة الأكبر في أوروبا، مستفيدا من توقعات بريطانيا إعلان قائمة خضراء للدول التي يمكن لمواطنيها السفر إليها لتمضية عطلات.

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كما ارتفع قطاعا التعدين والنفط والغاز بأكثر من 1% مع توقعات بتعاف اقتصادي قوي بفضل برامج تطعيم ضخمة في الدول المتقدمة وتحفيز غير مسبوق.

وواجهت أسهم التكنولوجيا مصاعب بعدما تعرضت نظيراتها لضغوط في وول ستريت يوم الإثنين.

وقفز سهم شركة “داسو” لصناعة الطائرات 5.2 % بعد أن أعلنت وزارة الدفاع المصرية أنها وقعت عقدا مع فرنسا لشراء 30 مقاتلة من طراز رافال.

مصر وفرنسا.. تعاون استراتيجي

وأعلنت مصر أمس الإثنين، عن توقيع صفقة أسلحة مع فرنسا تشتري بموجبها 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال، “في إطار تطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة”.

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وذكر المتحدث العسكري المصري في بيان أن “مصر وفرنسا وقعا عقد توريد عدد (30) طائرة طراز رافال وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة “داسو أفياسيون” الفرنسية”.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن الطائرات من طراز رافال “تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلاً عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ جميع المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار”، بحسب البيان.

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بقلم محمد عبد السند

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