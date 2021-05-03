الأسهم الأوروبية تصعد الاثنين وسط خطط لتخفيف قيود كوفيد- 19

أغلقت سوق الأسهم الأوروبية مرتفعة، اليوم الاثنين، بعد أن كشفت المفوضية الأوروبية عن خطط لتخفيف قيود كوفيد- 19 على السياحة، بينما تلقّت المعنويات دفعة إضافية من بيانات قوية لنشاط المصانع ومبيعات التجزئة وموسم إيجابي لأرباح الشركات. وأغلق مؤشر منطقة اليورو مرتفعًا بنسبة 0.6%، بينما صعد مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.6%.

خطط لتخفيف قيود كوفيد- 19

وصعدت أسهم شركات السفر والترفيه 0.2% بعد أن أوصت المفوضية الأوروبية بالسماح لمسافرين أجانب من عدد أكبر من الدول بدخول التكتل، على أمل تعزيز صناعة السياحة هذا الصيف.

لكن المكاسب في قطاع السفر قيّدتها عطلة في أسواق المملكة المتحدة؛ بالنظر إلى أن الأسهم البريطانية تشكل الجانب الأكبر من القطاع. وأبقت عطلة المملكة المتحدة أيضًا أحجام التداول ضعيفة في أرجاء الأسواق الأوروبية.

ومع هذا سجلت الأسهم الإيطالية والألمانية والإسبانية مكاسب قوية، بعد أن أظهر مسح أن نمو نشاط المصانع بمنطقة اليورو وصل إلى مستوى قياسي مرتفع، الشهر الماضي.

وسجلت مبيعات التجزئة الألمانية في مارس أكبر زيادة على أساس سنوي منذ بداية جائحة «كوفيد- 19».

كان المؤشر القياسي ستوكس 600 قد أنهى شهر أبريل على مكاسب قدرها 1.8% قرب أعلى مستوى له على الإطلاق، إذ عزّز تسارع حملة التطعيم الأوروبية وأرباح إيجابية للشركات الآمال بتعافٍ اقتصادي قوي.

وأوردت نحو نصف شركات مؤشر ستوكس أوروبا 600 أرباحها حتى الآن، وحققت نسبة 75% منها نتائج أرباح فاقت التوقعات، بحسب بيانات ريفنتف.

وصعدت أسهم شركة سيمنز هيلثلنييرز للتكنولوجيا في مجال الرعاية الصحية بنسبة 2%، بعد أن رفع توقعات مبيعاتها وأرباحها للعام بأكمله.

وصعد سهم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران بنسبة 2.6%، بعد خطط لطرح رحلات إلى أكثر من 100 مقصد سياحي.

وهبط سهم شركة سيمنز جاميسا لتصنيع توربينات الرياح بنسبة 3.9%، بعد أن حذرت من تراجع أرباحها، العام الحالي، مقارنة بتوقعات سابقة.