الأسهم الأوروبية تصعد الاثنين وسط ترقب قرار السياسة النقدية الأمريكية

صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات شهر نوفمبر، وسط ترقب قرار السياسة النقدية الأمريكية ومتابعة نتائج أعمال الشركات.

ترقب قرار السياسة النقدية الأمريكية

وشهدت تعاملات الأسهم الأوروبية هبوط سهم “باركليز” بنحو 0.7% بعدما قرر المدير التنفيذي للبنك “جيس ستالي” الاستقالة من منصبه بسبب تحقيقات السلطات المالية في المملكة المتحدة حول علاقته بالملياردير الأمريكي والخبير المالي الراحل “جيفري إبستاين”.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.7% أو 3 نقاط ليغلق عند 478.8 نقطة.

وارتفع “فوتسي 100” البريطاني 0.7% (+51 نقطة) مسجلًا 7288 نقطة.

كما ارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنحو 0.7% (+117 نقطة) عند 15.806 ألف نقطة.

وصعد “كاك” الفرنسي 0.9% (+62 نقطة) إلى 6893 نقطة.

وارتفع سهم “رايان إير” بنسبة 1.7% بعد إعلان شركة الخطوط الجوية أول أرباح فصلية منذ ظهور وباء “كوفيد-19”.

كما يتابع المستثمرون آخِر مستجدات قمة المناخ في جلاسكو التي انطلقت أمس، وسط آمال بأن تسهم في اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لأزمة المناخ وتحقيق مستهدف انبعاثات الكربون.