بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الاثنين عقب بيانات اقتصادية

ارتفع معدل التضخم في ألمانيا لأعلى مستوى في 13 عامًا عند 3.4%
أيمن عزام 9:42 م, الأثنين, 30 أغسطس 21 9:42 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت تعاملات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الإثنين، حالة من الارتفاع النوعية عقب صدور بيانات اقتصادية ومع ترقب تطورات السياسة النقدية.

صدور بيانات اقتصادية

وتأثرت مؤشرات الأسهم الأوروبية بصدور بيانات المفوضية الأوروبية حول مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو والذي تراجع إلى 117.5 نقطة في أغسطس الجاري، مقابل مستوى قياسي في يوليو عند 119 نقطة.

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تغلق جلسة الإثنين على صعود طفيف بحجم تداولات 2.2 مليار جنيه

وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة هامشية بلغت 0.07% أو 0.3 نقطة عند 472.6 نقطة، فيما توقفت التداولات في بورصة بريطانيا بمناسبة عطلة رسمية.

كما ارتفع “داكس” الألماني بنحو 0.2% (+35 نقطة) إلى 15.887 ألف نقطة، وزاد “كاك” بنسبة 0.08% (+5 نقاط) عند 6687 نقطة.

وجاءت أسهم شركات الكيماويات، التي من المرجح أن تستفيد من انتعاشة اقتصادية، في مقدمة الرابحين في جلسة اليوم مع صعودها 0.6% في حين ارتفعت أسهم التكنولوجيا 0.5 %.

اقرأ أيضا  البورصة تقفز 3% وتربح 17.5 مليار جنيه خلال أسبوع

وفي بيانات منفصلة، ارتفع معدل التضخم في ألمانيا لأعلى مستوى في 13 عامًا عند 3.4% خلال الشهر الحالي، مقابل 3.1% في يوليو الماضي.

وعلى جانب آخر، يترقب المستثمرون تطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة بعد إعلان “جيروم باول” رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن المركزي الأمريكي قد يبدأ خفض مشترياته من الأصول في العام الجاري.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 30-8-2021

رجب عزالدين 5:56 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

بنك التعمير والإسكان يفصح عن بيع مساهم حصة أسهم بقيمة 60.3 مليون جنيه

رجب عزالدين 5:25 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

«إتش سي» تقترب من إنهاء صفقتي استحواذ في التغليف والأدوية بقيمة 5 مليارات جنيه

مصطفى طلعت 5:10 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

«الحديد والصلب للمحاجر»: الإعلان عن موقف تجهيزات مناجم الواحات البحرية خلال أيام

منى عبدالباري 4:25 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

البورصة المصرية تغلق جلسة الإثنين على صعود طفيف بحجم تداولات 2.2 مليار جنيه

رجب عزالدين 3:59 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

«تعليم لخدمات الإدارة» تفصح عن أطراف صفقات هيكلة أسهم بقيمة 1.7 مليار جنيه

رجب عزالدين 3:40 م, الأثنين, 30 أغسطس 21