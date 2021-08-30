الأسهم الأوروبية تصعد الاثنين عقب بيانات اقتصادية

ارتفع معدل التضخم في ألمانيا لأعلى مستوى في 13 عامًا عند 3.4%

شهدت تعاملات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الإثنين، حالة من الارتفاع النوعية عقب صدور بيانات اقتصادية ومع ترقب تطورات السياسة النقدية.

صدور بيانات اقتصادية

وتأثرت مؤشرات الأسهم الأوروبية بصدور بيانات المفوضية الأوروبية حول مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو والذي تراجع إلى 117.5 نقطة في أغسطس الجاري، مقابل مستوى قياسي في يوليو عند 119 نقطة.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة هامشية بلغت 0.07% أو 0.3 نقطة عند 472.6 نقطة، فيما توقفت التداولات في بورصة بريطانيا بمناسبة عطلة رسمية.

كما ارتفع “داكس” الألماني بنحو 0.2% (+35 نقطة) إلى 15.887 ألف نقطة، وزاد “كاك” بنسبة 0.08% (+5 نقاط) عند 6687 نقطة.

وجاءت أسهم شركات الكيماويات، التي من المرجح أن تستفيد من انتعاشة اقتصادية، في مقدمة الرابحين في جلسة اليوم مع صعودها 0.6% في حين ارتفعت أسهم التكنولوجيا 0.5 %.

وفي بيانات منفصلة، ارتفع معدل التضخم في ألمانيا لأعلى مستوى في 13 عامًا عند 3.4% خلال الشهر الحالي، مقابل 3.1% في يوليو الماضي.

وعلى جانب آخر، يترقب المستثمرون تطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة بعد إعلان “جيروم باول” رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن المركزي الأمريكي قد يبدأ خفض مشترياته من الأصول في العام الجاري.