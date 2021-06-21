بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تصعد الاثنين بقيادة القطاعات المرتبطة بالنمو

جاءت أسهم شركات صناعة السيارات وشركات الكيماويات في مقدمة القطاعات الرابحة
أيمن عزام 8:14 م, الأثنين, 21 يونيو 21 8:14 م, الأثنين, 21 يونيو 21

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ارتفعت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، بقيادة القطاعات المرتبطة بالنمو، إذ عززت تعليقات مشجعة من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أجواء تفاؤل حيال تعاف اقتصادي سريع هذا العام.

صعود القطاعات المرتبطة بالنمو

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7 بالمائة عند 455.23 نقطة بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى له منذ الثالث من يونيو، وشهد المؤشر أيضا أفضل يوم له في حوالي ثلاثة أسابيع.

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وجاءت أسهم شركات صناعة السيارات وشركات الكيماويات في مقدمة القطاعات الرابحة، في حين قفز قطاع الموارد الأساسية 1.3 بالمائة من أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع.

وزاد ستوكس 600 مكاسبه بعد أن قالت لاجارد إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد ينتعش بأسرع من المتوقع بينما يبدأ المستهلكون الإنفاق مجددًا.

وكررت أيضًا القول بإن البنك المركزي الأوروبي سيحافظ على سياسة نقدية تيسيرية.

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وساعدت تعليقاتها الأسواق في تجاوز مخاوف بشأن تشديد البنك المركزي الأميركي السياسة النقدية، والتي أوقفت موجة صعود للأسهم الأوروبية استمرت أربعة أسابيع.

وسجل ستوكس 600 مستويات قياسية مرتفعة هذا الشهر، بعد أن قال المركزي الأوروبي، في تناقض صارخ مع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، إنه من السابق لأوانه مناقشة تخفيف إجراءات التحفيز النقدي أثناء الجائحة.

ويتجه التركيز الآن إلى بيانات بشأن نشاط الشركات في أرجاء منطقة اليورو والتي ستصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع، للاسترشاد بها بشأن ما إذا كانت قفزة في التضخم مؤخرا ستستمر.

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بقلم أيمن عزام

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